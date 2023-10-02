Zengezur Koridoru ile büyük fırsat kapıda! Milyarlarca dolar gelecek

Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla, oluşacak ticaret hacmi ve getireceği ucuz maliyet bölgedeki tüm ülkelerin ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Konunun uzmanları, bölgedeki devletlerin Zengezur Koridoru'nun getireceği serbest dolaşım imkanıyla milyarlarca dolarlık girdi sağlayacaklarını söyledi.

Londra'dan Pekin'e yeni bir ticaret yolu olması planlanan Zengezur Koridoru, oluşturacağı ticaret hacmi ve getireceği ucuz maliyet avantajlarıyla bölgedeki tüm ülkelerin yanı sıra dünya ekonomisine de önemli katkı sağlayacak. Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Zengezur Koridoru'nun getireceği serbest dolaşım imkanı ile ekonomilerine milyarlarca dolarlık girdi sağlayacak. Yıllık 700 milyar doları bulan Çin ile Avrupa Birliği arasındaki ticarete de alternatif bir lojistik koridor olacak Zengezur, sadece Azerbaycan ve Türkiye için değil tüm bölge ülkeleri ve dünya ticareti için ekonomik ve ticari yeni fırsatlar doğuracak.

BÖLGESEL EKONOMİK BÜTÜNLEŞMEYE KATKI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Zengezur Koridoru'nun bölge ülkeleri ve dünya ekonomisi için önem arz ettiğini belirten Doç. Dr. Nizamülmülk Güneş, "Bölgenin transit lojistik olması ile İran, Gürcistan, Ermenistan dahil Azerbaycan'ın tüm komşuları artan ticaretten payını alacak, artan refah bölge ülkeleri arasında paylaşılacaktır. Zengezur'un açılması, bütün bölge ülkelerinin kendi aralarında ve diğer coğrafyalarla bağlantı kurmasını kolaylaştıracak, ticaret ve lojistik ilişkilerinin güçlendirilmesiyle, refahın artmasına paralel olarak gerginlikler yerini yeni iş ilişkilerine bırakacak" dedi.

LOJİSTİK İŞ HACMİ ARTACAK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Lojistik İş Konseyi Başkanı Ayşem Ulusoy ise "Zengezur Koridoru, orta koridorun yük hacmine katkı sağlayacak, Doğu-Batı ekseninde ticareti kolaylaştıracak"" şeklide konuştu. Ulusoy, "Türkiye'den yapacağımız taşımalarda araçlarımız Gürcistan'a geçmeden Rusya'ya ve tüm Orta Asya'ya taşıma yapabilecek. Koridorun sadece Azerbaycan ile değil, Orta Doğu ülkeleri ve Orta Asya'daki Türki Cumhuriyetler ile ticaretin ve dolayısıyla lojistik iş hacminin artış göstermesine katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca koridorla beraber bölgedeki ülkeler arası iş birliği de güçlendirecek. Ulaşım ve enerji alanında artan iş birliği sayesinde ülkemizin bölgedeki stratejik konumu da güçlenecek" bilgisini verdi.

ERMENİSTAN DIŞ TİCARETİ DE KAZANIR

Zengezur Koridoru'nun bölgede pek çok sektörün canlanmasına katkıda bulunacağını kaydeden, Doç. Dr. Özgür Bayram Soylu şunları söyledi: "Tarım, turizm, madencilik endüstrisi ve ulaşım hizmetleri başta olmak üzere ekonomik büyüme açısından kritik öneme sahip sektörlerde hareketliliği beraberinde getirecek. Kişi başına milli geliri 7 bin dolar seviyesinde olan Ermenistan en çok dış ticareti Rusya, Almanya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya gibi Avrupa ülkeleri ile yapıyor. Ermenistan'ın siyasi kaygıları bir kenara bırakıp işbirliğine oturması ekonomik refah açısından kazandırıcı olacak. Aksi durumda ekonomik izolasyon gölgesinde tarihi ticari avantajı kaybetmiş olacak."