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Ekonomi

Zengin maden yataklarına sahipler! Afrika ülkesi Türkiye'nin radarında

Zengin maden yatakları ile bilinen Afrika ülkesi Nijer ile Türkiye arasındaki ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi ile görüşen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Afrika'da karşılıklı kazanıma dayalı, sürdürülebilir ve stratejik ortaklıklar geliştirmeyi önemsiyoruz' dedi.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 17:51 - Güncelleme:
Zengin maden yataklarına sahipler! Afrika ülkesi Türkiye'nin radarında
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Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Bakan Abarchi'nin İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Madencilik alanında geçtiğimiz yıl imzaladığımız mutabakat zaptı doğrultusunda iş birliğimizi detaylı şekilde ele aldık. Afrika'da karşılıklı kazanıma dayalı, sürdürülebilir ve stratejik ortaklıklar geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda Nijer ile ortak projeler, teknoloji transferi ve yatırım alanlarında yeni adımlar atmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade ettik."

29 BİN TON TORYUM REZERVİNE SAHİPLER

Yaklaşık 29 bin ton toryum rezervine sahip Nijer'de küçük ölçekli 69 altın madeni bulunuyor. Nijer, bu madenlerden her yıl ortalama 2 ton altın çıkarıyor.

Halihazırda günlük 20 bin varil ham petrol üreten Nijer, ihracat kanalları olmadığı için bu petrolü ülke içinde kullanıyor.

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