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Ekonomi

Zengin petrol yataklarına talep! Türkiye komşuya mesajını iletti

Türkiye, zengin petrol ve enerji yataklarına sahip olan komşu ülke Irak'ın enerjisinin diğer bölgelere ulaştırmasında etkin bir rol almak için gerekli muhataplarına mesajını iletti. Söz konusu petrol ve enerji kaynaklarının boru hatlarıyla Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanması, Irak için büyük bir ekonomik pazarın kapılarını aralayabilir.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 11:32 - Güncelleme:
Zengin petrol yataklarına talep! Türkiye komşuya mesajını iletti
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Enerji koridorunun ortasında yer alan Türkiye komşu ülke Irak'ın petrol ve doğal gaz gibi kaynaklarının farklı bölgelerine iletilmesi için talip oldu. Türkiye konuyu Irak'ta gerekli makamlara iletti. Irak'taki pazara hakim olmak isteyen Türkiye, aktif rol almak istiyor.

Son dönemlerde Irak ve Suriye'de artan ikili ilişkilerin ardından Türkiye, kazan-kazan politikasını bölgede de sürdürmeyi planlıyor. Komşu ülke Irak'a sık sık terörle mücadelede işbirliği mesajı veren Türkiye, ikili ilişkileri diğer alanlara da yaymak istiyor. Türkiye ayrıca Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'ın enerjisini Avrupa başta olmak üzere diğer bölgelere transfer etmeyi planlıyor.

IRAK İÇİN BÜYÜK BİR EKONOMİK PAZARIN KAPILARINI ARALAYABİLİR

Yeni Şafak'ta yer alan haber göre, Irak'ın kuzeyindeki petrol ve doğal gaz kaynakları, halihazırda Türkiye üzerinden dünya pazarlarına taşınıyor. Ancak Irak'ın güneyindeki zengin petrol yatakları genellikle gemilerle farklı rotalara yöneltiliyor. Bu kaynakların da boru hatlarıyla Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanması, Irak için büyük bir ekonomik pazarın kapılarını aralayabilir. Türkiye, bu alanda yatırım yapmaya ve aynı zamanda Irak'taki kaynaklara pazar olmaya hazır olduğunu muhataplarına da iletti. Öte yandan mevcut altyapının etkin kullanımı için diplomatik adımların hızlandırılması gerektiği vurgulanıyor.

TÜRKİYE AÇIK AÇIK TALİP OLDU

Türkiye, Irak'tan gelecek enerjiye talip olduğunu açıkça dile getirirken, mevcut altyapının etkin kullanımı için diplomatik adımların hızlandırılması gerektiği vurgulanıyor. Şu anda çalışmayan Musul-Ceyhan Boru Hattı, Erbil ile Bağdat yönetimlerinin üzerinde uzlaşması gereken anlaşmaya bağlı durumda. Yaklaşık bir buçuk yıldır atıl durumda olan bu hattın devreye girmesi, Irak'a ciddi ekonomik katkı sağlayabileceği gibi, Türkiye'nin enerji geçiş noktası olarak önemini de artıracak.

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