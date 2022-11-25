Zengin rezerv piyangosu: Dünyada 90 tane var, 80'i Türkiye'de

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), 30'u aşkın ülkeden 250'den fazla iş insanının katılımıyla Bursa'da 'Doğal Taş Alım Heyeti Organizasyonu' düzenledi. 23 Kasım'da kapılarını açan ve yarın son bulacak olan organizasyonda maden sektörünün ihracatının artması ve yeni pazarlara ulaşılması amaçlanıyor. Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, "Dünyada bulunan 90 madencilik tipinin 80 tanesi Türkiye'de. Bu bakımdan zengin rezervlere sahibiz. Maden sektörü katma değerli ihracat yapıyor" şeklinde konuştu.

HEDEF 30 MİLYAR DOLAR

Bu yıl yaptıkları 6 milyar dolarlık ihracatı 30 milyar dolar seviyesine çıkarabileceklerini ifade eden Çetinkaya, Düzenlediğimiz alım heyeti organizasyonlarıyla ihracatımızı toparlamaya, artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Maden ihracatındaki yükselişin ABD ve Avrupa'daki resesyon nedeniyle son 2 ayda yavaşladığını ifade eden Çetinkaya, "Bu yavaşlamanın en büyük nedenleri arasında ABD vardı. Çünkü ABD'de resesyonun etkisi net olarak görülmeye başladı. İşlenmiş tarafta Avrupa'da da resesyon etkilerini görüyoruz" dedi. Blok mermer ihracatında Türkiye'nin en büyük alıcısının Çin olduğunu vurgulayan Çetinkaya, ülkedeki pandemi kısıtlamaları nedeniyle ticaretin aksadığını belirtti.

HİNDİSTAN PAZARI ÇİN'E ALTERNATİF

Bursa'da düzenlenen alım heyeti organizasyonuna Hindistan, Mısır, Vietnam, İtalya, Yunanistan, İspanya, Lübnan, Cezayir ve Fas gibi ülkelerden önemli alıcılar geldiğini belirten Çetinkaya, "Şu anda en büyük potansiyel Hindistan'da" diye konuştu.

Hindistan'ın inşaat yatırımları yaptığının altını çizen Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı: Çin kadar potansiyelleri olduğunu söylemek zor. Ancak Çin'den dolayı oluşan açığın kapanmasında büyük faydaları olacak. Mısır da Türkiye için potansiyeli olan bir ülke. Buradaki ödeme problemleri aşılırsa Mısır'a doğal taş satabiliriz.