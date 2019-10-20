Zeytinde yüksek verim ve kalite üreticiyi sevindirdi

Başta "halhalı", "savrani" ile "sarı haşebi" gibi kendine has çeşitleriyle zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan Hatay'da, bu yıl beklenen yüksek rekolte ve kalite üreticiyi sevindirdi.

Geçen yıl Türkiye'deki yaklaşık 1,5 milyon ton zeytin üretiminin yaklaşık 91 bin tonunu sağlayan ve iller arasında 6. sırada yer alan Hatay'da, bu yılki hasat dönemi yüksek rekolte umuduyla başladı.

Yaklaşık 537 bin 711 dekar alanda geçen yıl 91 bin ton olarak gerçekleşen rekoltenin de üstünde bir verim beklenen Hatay zeytini, yüksek randımanın yanı sıra iri taneli kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.