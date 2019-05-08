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Ziraat, 3’üncü kez sosyal medyanın en etkili bankası

BoomSonar ve Marketing Türkiye işbirliğinde organize edilen, sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2018 ödülleri açıklandı.

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Markaların sosyal medyada gösterdikleri performansın tarafsız veriye ve veri analizine dayalı olarak hazırlanan Social Brands marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirildiği Veri Analitiği Ödülleri’nde bankalar kategorisinde Ziraat Bankası 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi 2019 yılında da sosyal medyanın en etkin bankası seçildi. Ziraat Katılım, Katılım Bankaları kategorisinde altın ödül alırken Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları kategorisinde Ziraat Emeklilik Bronz ödül aldı. Ziraat Finans Grubu’nun almış olduğu ödüllere ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş “Ziraat Finans Grubu olarak sosyal medyayı müşterilerimizle iletişimimizin tamamlayıcı bir parçası görüyoruz” dedi. 

 

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