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Ekonomi

“Ziraat Bankası'na 4 Ödül Birden!”

Ziraat Bankası, Türkiye'nin Lovemark'ları araştırmasında üst üste 9.kez Türkiye'nin en sevilen bankası seçildi. Sardis Awards ödüllerinde ise 3 kategoride ödüle layık görüldü.

8 Kasım 2024 Cuma 14:56 - Güncelleme:
“Ziraat Bankası'na 4 Ödül Birden!”
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Ziraat Bankası, "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında 2024 yılında da Türkiye'nin en sevilen bankası seçildi. Ziraat Bankası, 2016 yılından bu yana 9.kez üst üste Türkiye'nin en sevilen bankası seçiliyor. Sardis Awards Ödüllerinde ise Ziraat Bankası ikisi altın biri gümüş olmak üzere 3 ödüle birden layık görüldü.

9.KEZ "TÜRKİYE'NİN EN SEVİLEN BANKASI" SEÇİLMEMİZ BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz; "Ziraat Bankası olarak, 161 yıllık köklü geçmişimiz ve tecrübemizle müşterilerimize hızlı, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı önemsiyoruz. Ziraat Bankası'nın bir kez daha en sevilen banka seçilmesinin ardında çiftçisinden, emeklisine, öğrencisinden, sanayicisine kadar herkesin ve her kesimin bankası olması, gönüllerde iz bırakabilmesinin yattığını düşünüyoruz. Bankamızın, yapılan araştırmalarda her kesimin; özellikle gençlerin ve kadınların gönlünde de yer edinmiş olması, ürün ve hizmetlerimizin doğru mecralara ulaştığının en güzel sonucudur. Gençlerimizin, eğitim hayatından başlayarak çalışma hayatları ve emeklilik dönemlerinde de çözüm ortağı olmayı sürdürüyoruz. 161 yıldır ülkemiz ekonomisinin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayan Ziraat Bankası'nın, 9.kez "Türkiye'nin En Sevilen Bankası" seçilmesi bizler için çok kıymetli. Bizi Türkiye'nin Lovemark'ı olarak seçen tüm müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ziraat Bankası olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de müşterilerimizin gönlünde yer almaya devam edeceğiz." dedi.

161 YILIN VERDİĞİ SORUMLULUKLA HAREKET EDİYORUZ

Sardis Awards ödüllerinde ise 3 ödüle birden layık görülen Ziraat Bankası'nın Cumhuriyet filmi "En İyi Kurumsal İmaj Filmi" kategorisinde altın ödüle, İş Bankası'nın 100.Yılını Sosyal Medyada Kutlama Mesajı ile de "En İyi Sosyal Medya Kampanyası" kategorisinde altın ödüle ve "En Özgün İçerik Üretimi" kategorisinde ise gümüş ödüle layık görüldü. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz; "161 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Bankamız hem Cumhuriyetimizin kuruluşuna hem de bir asrını dolduran İş Bankası'nın kuruluşuna tanıklık etmiştir. Ziraat Bankası olarak iş tutuş biçimimizi köklü geçmişimizin vermiş olduğu sorumlulukla belirliyor ve bu kararlılıkla hareket ediyoruz. Bizi ödüle layık gören herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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