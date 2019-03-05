13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3845
  • 6,1056
  • 222.942
  • 104.193
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Ziraat Katılım Bankası Katar'da tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin Katar'ın Başkenti Doha'da düzenlediği programda yatırımcılara Ziraat Katılım Bankasının tanıtımı yapıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tanıtım programına Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Yatırım Ofisi Körfez Ülkeleri Temsilcisi Dr. M. Mustafa Göksu ile Ziraat Yatırım Bankası temsilcilerinin yanı sıra Katar'dan çok sayıda şirket temsilcisi ve iş adamı katıldı.

Ziraat Katılım Bankası yetkilileri programda Katarlılara bankanın çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi.

Programda konuşan Göksu, Katarlı yatırımcılara Türkiye'deki ekonomik durum ve yatırım fırsatlarının yanı sıra ülkeye yatırım yapmaları durumunda verilen vatandaşlık ya da süresiz oturum hakkına dikkati çekti.

Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin yerel bankaları dünyadaki yatırımcılarla buluşturup, onlara Türkiye'de sadece endüstriyel yatırımlarda değil parasal yatırımların da nasıl değerlendirileceği konusunda yardımcı olmayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye'ye kaynak aktarımı yönünde çalışmalar yaptıklarını belirten Göksu, ülkede yatırımı çeşitlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Göksu, Ziraat Katılım Bankası iş birliğinde 12 Mart'ta Katar Ticaret Odası'nda Katarlı iş adamları ile daha kapsamlı bir programda buluşacaklarını, Türkiye'deki yatırım imkanları ve çeşitliliğine dair toplantı düzenleyeceklerini kaydetti.

Göksu, Türk bankalarıyla dünyanın çeşitli bölgelerinde ortak programlarının devam edeceğini vurguladı.

''Bu yıl Ay´a önümüzdeki yıl da Mars´a gideceğiz''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pakistan: Durum hala ciddiyetini koruyor

Pakistan: Durum hala ciddiyetini koruyor

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 8 bin bekçi alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 8 bin bekçi alınacak

Terör örgütü PKK'ya para yardımı yapan vakfa ceza

Terör örgütü PKK'ya para yardımı yapan vakfa ceza

İsrail'den 133 Filistinliye Aksa'dan uzaklaştırma cezası

İsrail'den 133 Filistinliye Aksa'dan uzaklaştırma cezası

Kılıçdaroğlu: Suriye'nin kuzeyindeki teröristler bize saldırmaz

Kılıçdaroğlu: Suriye'nin kuzeyindeki teröristler bize saldırmaz

Büyük kriz çıkmıştı! Kefaletle serbest bırakıldı

Büyük kriz çıkmıştı! Kefaletle serbest bırakıldı

Kanada'daki siyasi kriz derinleşiyor! Bir istifa daha geldi

Kanada'daki siyasi kriz derinleşiyor! Bir istifa daha geldi

Macron'dan Avrupa'ya açık mektup

Macron'dan Avrupa'ya açık mektup
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu: Suriye´nin kuzeyindeki teröristler bize saldırmaz

Kılıçdaroğlu: Suriye´nin kuzeyindeki teröristler bize saldırmaz

Milli Savunma Bakanı Akar 37 yıl sonra aynı makam odasında

Milli Savunma Bakanı Akar 37 yıl sonra aynı makam odasında

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

Şanlıurfa'nın fabrikalarla yarışan meslek liseleri

Şanlıurfa'nın fabrikalarla yarışan meslek liseleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA