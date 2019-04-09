Ziraat’ten yeni kredi paketi

Yeni kredi paketi ile orman köylerinde ikamet eden ve çeşitli kurum ve kuruluşların ilgili eğitim programlarına katılarak sertifika almaya hak kazanan gerçek kişilerin, uygun tarımsal üretim faaliyetlerine yönlendirilmesi ve tarımsal üretimin arttırılması amaçlanıyor. Ayrıca yeni kredi paketi ile arıcılık, mantar yetiştiriciliği veya tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konularında yapılacak yatırım harcamaları ile mevcut işletmelerin işletme giderlerinin daha uygun koşullarla ve sürdürülebilir şekilde finansmanının sağlanması hedefleniyor.

100 BİN TL’YE KADAR KULLANILABİLECEK

- Paket kapsamında toplamda 100 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek ve özkaynak katkısı aranmayacak.

- Yatırım kredilerine, yatırımın geri dönüş süresine uygun olarak 7 yıla kadar vade yapılabilecek, geri ödeme dönemleri ve taksit miktarları da üretim dönemine dair muhtemel gelir miktarına ve gelir elde etme dönemlerine göre belirlenecek.

- Yeni yapılacak yatırımlarda yatırımın büyüklüğüne ve işletmeye geçiş süresine bağlı olarak 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem verilebilecek.

- İşletme kredilerinde ise gelir elde etme dönemi dikkate alınarak 14 aya kadar vade yapılabilecek.

- Ziraat Bankası tarafından paket kapsamında kullandırılan kredilere, kredi vadesi ile uyumlu faiz oranları uygulanacak. Ayrıca ilgili kararname ve tebliğde belirtilen teknik kriterlerin sağlanması halinde, söz konusu krediler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca sağlanan faiz desteğinden (sübvansiyon) faydalanabilecek.