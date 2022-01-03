Ziya Altunyaldız: İhracatta önemli bir eşiği aştık, şimdi hedefimiz 250 milyar dolar

AA 3 Ocak 2022 Pazartesi 17:08 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 17:09

Altunyaldız, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2021 yılı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin 2021'de ihracatının, 225,4 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını anımsatan Altunyaldız, büyümenin en güçlü kalemlerinden biri olan ihracattaki güçlü performansın süreceğini söyledi.

Altunyaldız, Kovid-19 salgını ve yeşil dönüşüm süreciyle yeniden şekillenen tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılardan Türkiye'nin, önüne çıkan fırsatları avantaja çevirerek çıktığına işaret etti. Altunyaldız, Türkiye'nin, dünyada üretim çarklarının ve dış ticaretin durma noktasına geldiği 2020'de dahi ihracatla büyümesine devam ettiğini belirtti.

2020'de dünya ticaret hacminin yüzde 5,3 gerilediğini, küresel ekonominin yüzde 3,4 küçüldüğünü ancak Türkiye'nin 2020'yi büyümeyle kapatan iki ülkeden biri olduğunu hatırlatan Altunyaldız, "Dünya ekonomileri birçok sıkıntıyla mücadele ederken büyüme performansımızı 2021 yılına taşıdık. İlk çeyrekteki yüzde 7,4'lük, ikinci çeyrekteki yüzde 22'lik ve üçüncü çeyrekteki yine yüzde 7,4'lük büyüme performansımıza baktığımızda net ihracatın katkısını görüyoruz. Büyümemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı olması için iç ve dış talebin dengeli bir şekilde büyümemize katkı sağlaması çok önemli." diye konuştu.

- "Türkiye, Avrupa'nın en önemli tedarik merkezi olma yolunda"

"Krizler fırsatlarla beraber geliyor, şans hazır olan zihinlere gülüyor." ifadesini kullanan Altunyaldız, Türkiye'nin, sahip olduğu potansiyel ve dinamik yapısıyla yeni dönemin en önemli aktörlerinden biri konumuna ulaştığını kaydetti.

Küresel ticarette ezberlerin bozulduğunu, Kovid-19 salgınıyla birlikte ülkelerin artık daha yakın coğrafyalardan tedarik politikası yürüttüğünü ifade eden Altunyaldız, şöyle konuştu:

"Bu noktada ülkemizin konumu ve sahip olduğu potansiyeli çok önemli. En büyük ihracat pazarımız olan AB ile 2021'deki ticari ilişkilerimize baktığımızda da bu durumu rahatlıkla görüyoruz. AB, Uzak Doğu ve Asya pazarlarından ithal etmeyi bıraktığı ürünlerde Türkiye'ye yöneliyor. Türkiye, Avrupa'nın en önemli tedarik merkezi olma yolunda kararlılıkla yürüyor. Öyle ki 2021'de AB'ye ihracatımızı yüzde 33 oranında artırarak 93,1 milyar dolara yükselttik. Böylece artık AB pazarında dış ticaret fazlası veren bir ülkeyiz."

- "2021 bir rekor yılı olarak geride kaldı"

Altunyaldız, 2021'in hem değer bazında toplam ihracatta hem de ihracatın bileşenlerinde bir rekor yılı olarak geride kaldığına dikkati çekerek, "İhracatta önemli bir eşiği aştık, şimdi hedefimiz 250 milyar dolar." dedi.

AK Parti hükümetleri olarak göreve geldiklerinde 33 bin olan ihracatçı sayısının, bugün 101 bini aştığına işaret eden Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Nitelikli sektörler başta olmak üzere birçok sektörde çift haneli ihracat artışları göğsümü kabartıyor. Yalnızca değer bazında değil aynı zamanda nitelik bazında da ihracatımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yeni hedefimizi işaret etti. 2021'de ihracattaki başarımızı 2022'de daha da ileriye taşımak için yeni ihracat hedefimiz 250 milyar dolar. Tek bir gün bile çalışmayı durdurmayarak son bir yılda 2 milyon kişiye ilave istihdam sağlayan sanayi sektörümüzün gücü, ülkemizde üretilen malları birçok farklı coğrafyaya ulaştıran ihracat neferlerimizin gayretiyle birlikte bu hedefimizi de rahatlıkla gerçekleştireceğimize inanıyorum."