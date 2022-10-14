1 dakikada 12 kartalı bulan dünya rekoru kırıyor! Beşiktaşlılar bile göremedi: 1903 kişiden sadece 11'i bulabildi

Optik illüzyon testleri son günlerin popüler zeka ve dikkat isteyen testleri arasında. Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Beşiktaş'ın simgesi olan kartal görseli siyah beyazlı taraftarlar arasında bulunan 1903 kişiye gösterildi. Beşiktaş taraftarlarının içerisinde 12 kartal görseli 1 dakika içerisinde bulan sadece 11 kişi çıktı. Peki siz optik illüzyon görselindeki timsahı 10 saniyede bulabilecek misiniz? İşte o meşhur görsel...

1 DAKİKA İÇERİSİNDE 12 KARTALI BULUN!

Optik illüzyon kartal görselinde 1 dakikada 12 kartalın bulunması isteniyor. Gökyüzü, ağaçlar ve doğa 12 kartalı seçmenizi zorlaştırıyor. Dikkat ve zeka isteyen görseli dikkatle inceleyin ve kartalları bulup bulamayacağınızı test edin.

İŞTE CEVAP... KARTALLARI HALKA İÇİNE ALDIK

Fotoğrafa dikkatli bakıldığında 12 kartalı bulmak oldukça mümkün. Tabii bunu 1 dakikada yapabilmek oldukça zor. Hatırlatmakta fayda var söz konusu test ülkemizde 1903 kişiye uygulandı ve sadece 11 kişi 1 dakikada bulabildi.

Bu kısa sürede timsahın nerede olduğunu göremediniz mi? Aşağıda verdiğimiz görselde 12 kartalın nerede olduğunu işaretledik. İşte cevap...

Star Gazetesi