2. Alexander Sörloth vakası! Andreas Cornelius yuvadan uçuyor

Trabzonspor, Alexander Sörloth gibi Andreas Cornelius'u da kaybedebilir. Bordo-mavililerin başarılı oyuncusu Andreas Cornelius'a Fiorentina talip oldu. İtalyan ekibinin 10 milyon euro ödemeyi kabul ettiği Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'un takımdan ayrılması halinde Karadeniz ekibinde Alexander Sörloth'un ardından bir kayıp daha yaşanabilir.

ANDREAS CORNELIUS'A İTALYA'DAN TALİP

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Fiorentina, Trabzonspor'da forma giyen Andreas Cornelius'un peşine düştü. İtalyan ekibi önümüzdeki günlerde bordo-mavili takımla masaya oturmaya hazırlanıyor.

RAKAM BELLİ OLDU

Haberde, Fiorentina'nın Andreas Cornelius için 10 milyon euro ödemeyi gözden çıkardığı ve Trabzonspor'a teklifte bulunacağı belirtildi.

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ANDREAS CORNELIUS'UN TRABZONSPOR KARNESİ

Andreas Cornelius bu sezon Trabzonspor formasıyla 42 resmi maçın 31'inde ilk 11'de yer aldı. 29 yaşındaki Danimarkalı golcü bu karşılaşmalarda 17 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.