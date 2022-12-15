Acil F-16 talebi! Telaşa kapıldılar

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ABD'li Lockheed Martin firmasından Bulgaristan'ın ordu modernizasyon taahhüdü kapsamında satın aldığı F-16 savaş uçaklarını tam olarak kullanabilmesi için endüstriyel işbirliği ve teknoloji transferi programları başlatmasını istedi.

Bulgaristan, aynı anda yalnızca 7 ila 8 uçağın kullanılabildiği küçük ve eskiyen MiG-29 filosunun yerini almak üzere F-16 uçaklarını almıştı. Konuya ilişkin Bulgaristan, Varşova Paktı'nın çöküşünden bu yana en büyük askeri yatırım olan yaklaşık 2,2 milyar dolara 16 adet F-16 Blok 70/72 savaş uçağı satın aldı. Söz konusu uçakların maliyetinin yarısı ödendi, geri kalanı ise taksitler halinde ödenecek.

ACİL F-16 TALEBİ!



Radev, Salı günü Sofya'da yaptığı açıklamada ABD'li şirketin temsilcileriyle yaptığı toplantıya yönelik, "Savunma teçhizatı alımı, silahlı kuvvetlerimizin modernizasyon sürecinde önemli bir aşamadır, ancak tam anlamıyla değer kazanması için, endüstriyel işbirliği ve teknoloji transferi ile birlikte yapılmalıdır" dedi.

Ancak ilk F-16'ların teslimatının, güçlü Rusya yanlısı duyguların devam ettiği Bulgaristan'da oldukça karışıklığa neden olan iki yıllık üretim gecikmesi nedeniyle 2025'te yapılması planlanıyor.

Mevcut MiG filosunun 2023 ortasından itibaren artık kullanılamayacağı ve 2025'te ilk F-16'lar teslim edilene kadar ülkeyi neredeyse hava sahası korumasız bırakacağı düşünüldüğünde, üretim gecikmesi hava kuvvetleri için de sorunlu gözüküyor.

DİKKAT ÇEKEN NTO DETAYI



Şu anda altı İspanyol Eurofighter savaş uçağı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle NATO'nun doğu kanadında kilit rol oynayan Bulgar hava sahasının korunmasına yardım ediyor.

Bu arada Radev yeni savunma teknolojilerinin geliştirilmesi için Lockheed Martin'e, şirketin jetleri zamanında teslim etmesini istedi. Bulgaristan'daki F-16'ların bakım ve onarımı için ülkenin yatırım yaptığı savunma kaynaklarını ve fırsatları optimize edecek koşulları yaratmasını beklediğini de söyledi.

Görüşme sırasında Başkan ayrıca Lockheed Martin'den savaş uçağı üretiminde ortaklık istedi.