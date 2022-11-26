Bayraktar Kızılelma için büyük sürpriz! Canlı yayında resmen duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında Baykar'ın ürettiği insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin savunma sanayisinde 20 yıl içerindeki gelişmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 yıl önce bizim İHA'mız mı vardı? Bizim SİHA'mız mı vardı? Bizim AKINCI'mız mı vardı? Bizim KIZILELMA'mız mı vardı? Ama şimdi bunların hepsi var." ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR KIZILELMA İÇİN BÜYÜK SÜRPRİZ!

Terörle mücadelede ABD'nin bir zamanlar Türkiye'ye İHA verdiğini ancak 24 saat içinde geri alındığını belirten Erdoğan, bunlarla terör yuvalarının koordinatlarını bulduklarını söyledi.

Türkiye'nin dünya genelinde başarısıyla adından çokça söz ettirdiği savunma sanayisinin gözdesi olan Bayraktar SİHA, İHA ve Akıncı gibi sistemlerine değinen Erdoğan, Bayraktar Kızılelma hakkında da açıklamalarda bulundu.

"F-16'LARIN TAŞIYABİLDİĞİ BOMBAYI TAŞIYABİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 savaş uçaklarına eş değer olacağını belirttiği Bayraktar Akıncı hakkında da, "F-16'ların taşıyabildiği bombayı AKINCI'da taşıyabiliyor. Şimdi bir de KIZILELMA geliyor. 2023'ün sonuna doğru o da seri üretime geçecek." dedi.

Türkiye'nin nerden nereye geldiğinin altını çizen Erdoğan, "Bu ne demektir biliyor musunuz? Ufuktur. hedef Hedef Kızılelma'dır inşallah. " dedi.