Bir devrin sonu: Burak Yılmaz'ın kaderi belli oldu

Star.com.tr 17 Aralık 2021 Cuma 07:45 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 07:45

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Ünlü Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre Lille sezon sonunda 37 yaşında olacak Burak Yılmaz ile sözleşme yenilememe kararı aldı.

BURAK YILMAZ DÖNEMİ SONA ERİYOR

Lille'de başarılı performans gösteren milli yıldız Burak Yılmaz, geçtiğimiz sezon Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le birlikte Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşamıştı. Burak takımın en etkili isimlerinden birisi olurken Lille taraftarlarının da sevgilisi olmuştu. Milli golcü Lille'den ayrılmaya hazırlanırken yeni durağının neresi olacağı merak ediliyor. Burak Yılmaz'ın Türkiye'ye dönebileceği de iddia edilirken futbola Adana Demirspor'da nokta koymak istediği belirtilmişi.

ŞAMPİYON BURAK YILMAZ

Burak Yılmaz Lille'de önemli başarılara imza attı. 1 lig şampiyonluğu 1 de süper kupa kazanan yıldız oyuncu Lille formasıyla çıktığı 53 maçta 22 gol 9 asistlik performans sergiledi.

LILLE'DE PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

21 yaşındaki Jonathan David, Lille'de Burak Yılmaz ile birlikte hücum hattının en önemli oyuncuların başını çekiyor. David için Arsenal devreye girerken Lille'in 55 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. David geçtiğimiz sezon Burak Yılmaz ile birlikte şampiyonluğa en fazla katkı sağlayan isimlerdendi. Ligde çıktığı 37 maçta 11 gol atmıştı. Öte yandan Renato Sanches, Jonathan Ikone ve Reinildo'nun da satılması bekleniyor. Ikone'ye Fiorentina'nın talip olduğu belirtildi.