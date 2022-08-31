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Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu tahtını yıktı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Süper Lig'de namağlup yoluna devam ederken Avrupa'da da büyük bir başarıya imza attı. Bu sezon hiçbir resmi maçı kaybetmeyen Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Antwerp'in 12 maçlık yenilmezliğine son vererek tahtını devirdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:34 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezon düşme hattında aldığı Medipol Başakşehir'i Avrupa'ya taşıyan Emre Belözoğlu başarılı performansına devam ediyor. 2022-2023 sezonuna muhteşem giriş yapan Başakşehir 9 maçta hiç kaybetmeyerek namağlup yoluna devam ederken çıktığı bu karşılaşmalarda 6 galibiyet 3 beraberlik aldı. UEFA Konferans Ligi playoff maçında Belçika temsilcisi Antwerp ile karşılaşan Başakşehir bu eşleşmede de büyük bir başarıya imza attı.

EMRE BELÖZOĞLU ANTWERP'İN TAHTINI YIKTI

Belçika temsilcisi Antwerp bu sezon çıktığı 12 resmi maçta hiç mağlubiyet almamıştı. İki namağlup takımın son oynadığı playoff maçında Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir'in 3-1 kazanmasıyla Konferans Ligi'nde gruplara Başakşehir kalmayı başardı. Emre Belözoğlu ve takımı Başakşehir yoluna namağlup olarak devam ederken Antwerp kupadan elendi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Genç teknik direktör geçtiğimiz sezon başına geçtiği Başakşehir'de 40 resmi maça çıktı. 23 galibiyet 11 beraberlik alan Emre Belözoğlu 6 karşılaşmada da mağlup oldu. Emre Belözoğlu, Başakşehir'de 2 puan ortalamasına ulaşmayı başardı.

Star Gazetesi

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