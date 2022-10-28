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Bir devrin sonu! Nuri Şahin'in tahtı resmen yıkıldı

Nuri Şahin'in Antalyaspor'da yakaladığı başarıyı Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan yakaladı. Maç başına 1.83 puan ortalaması yakalayan Atan, Nuri Şahin'in tahtını yıktı. İşte detaylar...

Star Gazetesi28 Ekim 2022 Cuma 20:19 - Güncelleme:
Bir devrin sonu! Nuri Şahin'in tahtı resmen yıkıldı
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Antalyaspor ile geçtiğimiz sezon başarılı performansıyla beğeni toplayan Nuri Şahin'in tahtı yıkıldı. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maç başına puan ortalamasıyla Nuri Şahin'i geride bıraktı.

NURİ ŞAHİN'İN TAHTINI YIKTI

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan başarılı grafiğiyle Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'i geride bıraktı. Maç başına 1.83 puan ortalaması yakalayan Atan, maç başına ortalama 1 puan alan Nuri Şahin'i solladı.

NURİ ŞAHİN BU SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

Nuri Şahin'in yönetimindeki Antalyaspor geçtiğimiz sezonki başarılı grafiğini bu sezon sürdüremedi. Şahin'in ekibi 10 maçın yalnızca 3'ünden galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

KAYSERİSPOR, ÇAĞDAŞ ATAN İLE ŞAHA KALKTI

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kayserispor ise başarılı performansıyla lige damga vurdu. Atan'ın ekibi 12 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak maç başına 1.83 puan ortalaması yakaladı.

Star Gazetesi

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