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Bitti bu iş! Ve Andreas Cornelius gidiyor: Resmen duyurdular

Andreas Cornelius için Serie A takımlarından Fiorentina gemileri yaktı. İtalyan ekibinin Trabzonspor'un başarılı golcüsü Andreas Cornelius için 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve girişimlerini hızlandırdığı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi13 Temmuz 2022 Çarşamba 23:27 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un başarılı golcüsü Andreas Cornelius, Avrupa ekiplerini peşine takmaya devam ediyor. İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın Andreas Cornelius için bordo-mavililerin kapısını çaldığı ve 10 milyon euroyu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

ANDREAS CORNELİUS'A FİORENTİNA KANCASI

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Fiorentina, Andreas Cornelius için kollarını sıvadı. Danimarkalı golcüyü ısrarla isteyen İtalyan ekibi bordo-mavililere 10 milyon euroluk teklifte bulundu.

CORNELİUS DA SICAK BAKIYOR

Haberde, Andreas Cornelius'un da Fiorentina'ya sıcak baktığı ve Trabzonspor'un teklife olumlu yanıt vermesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.

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ANDREAS CORNELİUS'UN TRABZONSPOR KARNESİ

Andreas Cornelius, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 42 resmi maçın 31'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 2681 dakika forma giydi. 29 yaşındaki Danimarkalı golcü bu karşılaşmalarda 17 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek şampiyonlukta takımına önemli katkı sağladı.

Star Gazetesi

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