Bitti bu iş! Ve Kerem Aktürkoğlu resmen imzalıyor

Galatasaray yönetimi Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. Sarı-kırmızılı takımda 8 milyon TL yıllık ücret alan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının oyuncuya moral vermek için yükseltileceği öğrenildi.
Bu sezon mutlak şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da iç transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim bu kapsamda Kerem Aktürkoğlu için de harekete geçti. Milli oyuncunun motivasyonunu yükseltmek isteyen yönetim yeni sözleşme için genç oyuncuyla masaya oturacak.
MAAŞINA ZAM
Sarı-kırmızılı yönetim yeni mukavele imzalamak istediği Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını yükseltmek istiyor. Yıllık garanti 8 milyon TL kazanan milli oyuncunun maaşı 14 milyon TL yapılacak.
Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 53 resmi maça çıkan ve 4015 dakika süre alan Kerem Aktürkoğlu, 13 gol ve 13 asistle takımına katkıda bulunmuştu. Bu sezon ise Süper Lig'de şu ana kadar 3 maça çıkan 23 yaşındaki milli yıldız skora etki edemedi.
Star Gazetesi