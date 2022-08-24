İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2022 Çarşamba / 27 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1564
  • EURO
    18,0949
  • ALTIN
    1022.28
  • BIST100
    3060.3
  • Haberler
  • >
  • Ekstra
  • >
  • Bitti bu iş! Ve Kerem Aktürkoğlu resmen imzalıyor
Ekstra

Bitti bu iş! Ve Kerem Aktürkoğlu resmen imzalıyor

Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'da kollar sıvandı. Sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını moral vermek ve milli oyuncuya güven kazandırmak için yükseltecek. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Ağustos 2022 Çarşamba 18:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray yönetimi Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. Sarı-kırmızılı takımda 8 milyon TL yıllık ücret alan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının oyuncuya moral vermek için yükseltileceği öğrenildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA YENİ SÖZLEŞME

Bu sezon mutlak şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da iç transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim bu kapsamda Kerem Aktürkoğlu için de harekete geçti. Milli oyuncunun motivasyonunu yükseltmek isteyen yönetim yeni sözleşme için genç oyuncuyla masaya oturacak.

MAAŞINA ZAM

Sarı-kırmızılı yönetim yeni mukavele imzalamak istediği Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını yükseltmek istiyor. Yıllık garanti 8 milyon TL kazanan milli oyuncunun maaşı 14 milyon TL yapılacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 53 resmi maça çıkan ve 4015 dakika süre alan Kerem Aktürkoğlu, 13 gol ve 13 asistle takımına katkıda bulunmuştu. Bu sezon ise Süper Lig'de şu ana kadar 3 maça çıkan 23 yaşındaki milli yıldız skora etki edemedi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.