Bitti bu iş! Ve Kerem Aktürkoğlu resmen imzalıyor

Galatasaray yönetimi Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. Sarı-kırmızılı takımda 8 milyon TL yıllık ücret alan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının oyuncuya moral vermek için yükseltileceği öğrenildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA YENİ SÖZLEŞME

Bu sezon mutlak şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da iç transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim bu kapsamda Kerem Aktürkoğlu için de harekete geçti. Milli oyuncunun motivasyonunu yükseltmek isteyen yönetim yeni sözleşme için genç oyuncuyla masaya oturacak.

MAAŞINA ZAM

Sarı-kırmızılı yönetim yeni mukavele imzalamak istediği Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını yükseltmek istiyor. Yıllık garanti 8 milyon TL kazanan milli oyuncunun maaşı 14 milyon TL yapılacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 53 resmi maça çıkan ve 4015 dakika süre alan Kerem Aktürkoğlu, 13 gol ve 13 asistle takımına katkıda bulunmuştu. Bu sezon ise Süper Lig'de şu ana kadar 3 maça çıkan 23 yaşındaki milli yıldız skora etki edemedi.