Bitti bu iş! Ve Marek Hamsik resmen imzayı atıyor

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahiplerinden biri olan Marek Hamsik kararını verdi. Marek Hamsik'in kariyerinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşadığı bordo-mavililerle yeni sözleşme imzalamak istediği iddia edildi.

MAREK HAMSIK, TRABZONSPOR'DA İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI

Marek Hamsik, Süper Lig'den 38 yıl aranın ardından şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Slovak yıldız, başarılı performansıyla taraftarların da sevgisini toplamayı başardı.

MAREK HAMSIK, YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR

Slovakya basınında yer alan habere göre; Önümüzdeki sezon Trabzonspor ile olan sözleşmesinin son yılına girecek olan Marek Hamsik, menajerine talimat verdi. Slovak yıldız, bordo-mavililerle yeni sözleşme imzalamak istiyor.

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Marek Hamsik, bu sezon bordo-mavili formayla 32 resmi maçın 29'unda ilk 11'de yer aldı. 34 yaşındaki Slovak yıldız, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.