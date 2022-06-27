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Bitti bu iş! Ve Vincent Aboubakar, Türkiye'ye geliyor: Süper Lig'i kasıp kavuracak

Vincent Aboubakar, 3. kez Süper Lig'e dönüyor. İki kez Beşiktaş forması giyen ve başarılı performansıyla lige damga vuran golcü Vincent Aboubakar'ın Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi27 Haziran 2022 Pazartesi 23:48 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıllarda 2 kez Beşiktaş forması giyen ve golleriyle Süper Lig'e damga vuran Vincent Aboubakar, geri dönmeye hazırlanıyor. Arap basını, Al Nassr'dan ayrılma kararı alan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın Türkiye'ye dönmek istediği öne sürüldü.

VINCENT ABOUBAKAR, GERİ DÖNÜYOR

Arap basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'dan ayrılma kararı alan Vincent Aboubakar'a Beşiktaş talip oldu. Siyah-beyazlıların yanı sıra Monaco ve Valencia'nın da Kamerunlu golcüye ilgisi var.

AYRILMAK İSTİYOR

Haberde, Arap ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Vincent Aboubakar'ın kesin olarak takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

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VINCENT ABOUBAKAR'IN KARNESİ

Vincent Aboubakar geçtiğimiz sezon Al Nassr formasıyla 23 resmi maçta toplam 1677 dakika sahada kalırken 8 gol ve 4 asistle skora katkıda bulundu. Geçtiğimiz yıllarda 2 ayrı sezonda Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar, 2 sezonda da Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Star Gazetesi

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