Bu diyet aç kalmadan zayıflatıyor! Kilo vermek isteyenler için birebir...

Ünlü doktor Gürkan Kubilay kilo vermek isteyenlere diyet listesi sundu. Aç kalmadan zayıflamak isteyenlerin zorlanmadan yapabileceği diyet listesi 3 ana öğün 3 de ara öğünden oluşuyor. İşte Gürkan Kubilay'ın muhteşem listesi...
SABAH: Az yağlı süt, beyaz peynir, kepek ekmeği, domates, salatalık, yeşil zeytin
ARA ÖĞÜN: 2 mandalina
ÖĞLE: Mercimek çorbası, ton balıklı salata, kepek ekmeği
ARA ÖĞÜN: 1 avuç fındık
AKŞAM: Taze fasulye yemeği, cacık, salata, kepek ekmeği
ARA ÖĞÜN: 1 armut
SABAH: Az yağlı süt, yulaf gevreği, yumurta, maydanoz, marul
ARA ÖĞÜN: 1 elma
ÖĞLE: Kaçamak, aşırıya kaçmamak şartıyla istediğiniz yemeklerden yiyebilirsiniz..
ARA ÖĞÜN: 3-4 kepekli bisküvi,
AKŞAM: Kuru fasulye, Bulgur pilavı, Salata
ARA ÖĞÜN: 1 elma
SABAH: Az yağlı süt Mısır gevreği Yumurta Domates Salatalık
ARA ÖĞÜN: 2 galeta
ÖĞLE: Pırasa yemeği Yoğurt Tam buğday ekmeği
ARA ÖĞÜN: 1 kase çilekli yoğurt
AKŞAM: Domates soslu biftek Salata Çavdar Ekmeği
ARA ÖĞÜN: 2 galeta
SABAH: Az yağlı süt Yumurta Kepek ekmeği Yeşil zeytin Beyaz peynir
ARA ÖĞÜN:1 armut
ÖĞLE: Sebzeli kepekli makarna Salata Ayran
ARA ÖĞÜN: 2 mandalina
AKŞAM: Barbunya pilaki Yoğurt Kepek ekmeği Salata
ARA ÖĞÜN: 1 avuç fındık
SABAH: Az yağlı süt Peynirli omlet Çavdar ekmeği Maydanoz Marul Yeşil zeytin
ARA ÖĞÜN: 1 elma
ÖĞLE: KAÇAMAK- aşırıya kaçmamak şartıyla istediğiniz yemeklerden yiyebilirsiniz..
ARA ÖĞÜN: 1avuç fındık
AKŞAM: Lüfer buğulama Roka salatası Kepek ekmeği
ARA ÖĞÜN: 1 kase çilekli yoğurt
SABAH: Az yağlı süt Örgü peyniri Yumurta Kepek ekmeği Domates Salatalık
ARA ÖĞÜN: 1 kivi
ÖĞLE: Sebze çorbası Lor peynirli salata Tam buğday ekmeği
ARA ÖĞÜN: 1 elma
AKŞAM: Kıymalı yeşil mercimek yemeği Kuskus Salata
ARA ÖĞÜN: 1 portakal
SABAH: Az yağlı süt Hellim peyniri Yeşil zeytini Kepek ekmeği Domates Salatalık
ARA ÖĞÜN: 1 armut
ÖĞLE: Yoğurtlu ıspanak yemeği Kepek ekmeği Salata
ARA ÖĞÜN: 2 adet kepekli bisküvi
AKŞAM: Brokoli yemeği Yoğurt Salata Kepek ekmeği
ARA ÖĞÜN: 1 kase yaban mersinli yoğurt
Bu diyet listesini 2 ay kadar uygulayarak ayrıca pilates veya benzeri zayıflama egzersizleri de uygulayarak vücudunuzu hem forma sokabilir hem de daha fazla kilo verebilirsiniz