Bu diyet aç kalmadan zayıflatıyor! Kilo vermek isteyenler için birebir...

Posta 16 Mart 2022 Çarşamba 23:05 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 23:05

Ünlü doktor Gürkan Kubilay kilo vermek isteyenlere diyet listesi sundu. Aç kalmadan zayıflamak isteyenlerin zorlanmadan yapabileceği diyet listesi 3 ana öğün 3 de ara öğünden oluşuyor. İşte Gürkan Kubilay'ın muhteşem listesi...

BU DİYET AÇ KALMADAN ZAYIFLATIYOR

1. GÜN

SABAH: Az yağlı süt, beyaz peynir, kepek ekmeği, domates, salatalık, yeşil zeytin

ARA ÖĞÜN: 2 mandalina

ÖĞLE: Mercimek çorbası, ton balıklı salata, kepek ekmeği

ARA ÖĞÜN: 1 avuç fındık

AKŞAM: Taze fasulye yemeği, cacık, salata, kepek ekmeği

ARA ÖĞÜN: 1 armut

2. GÜN

SABAH: Az yağlı süt, yulaf gevreği, yumurta, maydanoz, marul

ARA ÖĞÜN: 1 elma

ÖĞLE: Kaçamak, aşırıya kaçmamak şartıyla istediğiniz yemeklerden yiyebilirsiniz..

ARA ÖĞÜN: 3-4 kepekli bisküvi,

AKŞAM: Kuru fasulye, Bulgur pilavı, Salata

ARA ÖĞÜN: 1 elma

3. GÜN

SABAH: Az yağlı süt Mısır gevreği Yumurta Domates Salatalık

ARA ÖĞÜN: 2 galeta

ÖĞLE: Pırasa yemeği Yoğurt Tam buğday ekmeği

ARA ÖĞÜN: 1 kase çilekli yoğurt

AKŞAM: Domates soslu biftek Salata Çavdar Ekmeği

ARA ÖĞÜN: 2 galeta

4. GÜN

SABAH: Az yağlı süt Yumurta Kepek ekmeği Yeşil zeytin Beyaz peynir

ARA ÖĞÜN:1 armut

ÖĞLE: Sebzeli kepekli makarna Salata Ayran

ARA ÖĞÜN: 2 mandalina

AKŞAM: Barbunya pilaki Yoğurt Kepek ekmeği Salata

ARA ÖĞÜN: 1 avuç fındık

5. GÜN

SABAH: Az yağlı süt Peynirli omlet Çavdar ekmeği Maydanoz Marul Yeşil zeytin

ARA ÖĞÜN: 1 elma

ÖĞLE: KAÇAMAK- aşırıya kaçmamak şartıyla istediğiniz yemeklerden yiyebilirsiniz..

ARA ÖĞÜN: 1avuç fındık

AKŞAM: Lüfer buğulama Roka salatası Kepek ekmeği

ARA ÖĞÜN: 1 kase çilekli yoğurt

6. GÜN

SABAH: Az yağlı süt Örgü peyniri Yumurta Kepek ekmeği Domates Salatalık

ARA ÖĞÜN: 1 kivi

ÖĞLE: Sebze çorbası Lor peynirli salata Tam buğday ekmeği

ARA ÖĞÜN: 1 elma

AKŞAM: Kıymalı yeşil mercimek yemeği Kuskus Salata

ARA ÖĞÜN: 1 portakal

7. GÜN

SABAH: Az yağlı süt Hellim peyniri Yeşil zeytini Kepek ekmeği Domates Salatalık

ARA ÖĞÜN: 1 armut

ÖĞLE: Yoğurtlu ıspanak yemeği Kepek ekmeği Salata

ARA ÖĞÜN: 2 adet kepekli bisküvi

AKŞAM: Brokoli yemeği Yoğurt Salata Kepek ekmeği

ARA ÖĞÜN: 1 kase yaban mersinli yoğurt

Bu diyet listesini 2 ay kadar uygulayarak ayrıca pilates veya benzeri zayıflama egzersizleri de uygulayarak vücudunuzu hem forma sokabilir hem de daha fazla kilo verebilirsiniz