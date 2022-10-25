Bu kez Emre Belözoğlu'nun tahtı yıkıldı! Bir devrin sonu

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun bir serisi de Fenerbahçe'ye aldığı yenilginin ardından sona erdi. Sarı-lacivertlilere deplasmanda 1-0 yenilen turuncu-lacivertlilerde Emre Belözoğlu, 3 büyüklere karşı 7. maçında ilk mağlubiyetini aldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN TAHTINI FENERBAHÇE YIKTI

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Sarı-lacivertlilerin maçı 1-0 kazanmasının ardından Emre Belözoğlu'nun bir serisi daha bozulmuş oldu. Hocalık kariyerindeki 50. sınavına Fenerbahçe karşısında çıkan genç çalıştırıcı, 3 büyüklere karşı 7. maçında ilk mağlubiyetini sarı-lacivertlilerden aldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARNESİ

Emre Belözoğlu, bu sezon Başakşehir ile 20 resmi maça çıktı. 42 yaşındaki genç teknik adam bu karşılaşmalardan 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Belözoğlu, bu sonuçlarla maç başına 2.20 puan ortalamasını yakalamayı başardı. Ayrıca turuncu-lacivertliler bu sezon Avrupa'da hiç mağlubiyet yüzü görmedi.