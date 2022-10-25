İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2022 Salı / 30 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5983
  • EURO
    18,5551
  • ALTIN
    989.837
  • BIST100
    3975.01
  • Haberler
  • >
  • Ekstra
  • >
  • Bu kez Emre Belözoğlu'nun tahtı yıkıldı! Bir devrin sonu
Ekstra

Bu kez Emre Belözoğlu'nun tahtı yıkıldı! Bir devrin sonu

Emre Belözoğlu'nun tahtı Fenerbahçe maçıyla birlikte yıkıldı. Sarı-lacivertlilere 1-0 yenilen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, 3 büyüklere karşı ilk mağlubiyetini tattı. İşte detaylar...

Star Gazetesi25 Ekim 2022 Salı 20:51 - Güncelleme:
Bu kez Emre Belözoğlu'nun tahtı yıkıldı! Bir devrin sonu
ABONE OL

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun bir serisi de Fenerbahçe'ye aldığı yenilginin ardından sona erdi. Sarı-lacivertlilere deplasmanda 1-0 yenilen turuncu-lacivertlilerde Emre Belözoğlu, 3 büyüklere karşı 7. maçında ilk mağlubiyetini aldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN TAHTINI FENERBAHÇE YIKTI

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Sarı-lacivertlilerin maçı 1-0 kazanmasının ardından Emre Belözoğlu'nun bir serisi daha bozulmuş oldu. Hocalık kariyerindeki 50. sınavına Fenerbahçe karşısında çıkan genç çalıştırıcı, 3 büyüklere karşı 7. maçında ilk mağlubiyetini sarı-lacivertlilerden aldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARNESİ

Emre Belözoğlu, bu sezon Başakşehir ile 20 resmi maça çıktı. 42 yaşındaki genç teknik adam bu karşılaşmalardan 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Belözoğlu, bu sonuçlarla maç başına 2.20 puan ortalamasını yakalamayı başardı. Ayrıca turuncu-lacivertliler bu sezon Avrupa'da hiç mağlubiyet yüzü görmedi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.