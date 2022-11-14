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Bu kez Emre Belözoğlu'nun tahtı yıkıldı! Saltanatı resmen sona erdi

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de teknik direktörlük dönemindeki en kötü günlerden birini geçirdi. Galatasaray'a 7-0'lık bir skorla yenilen turuncu-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun tahtı resmen yıkıldı. İşte detaylar...

Star Gazetesi14 Kasım 2022 Pazartesi 19:02 - Güncelleme:
Bu kez Emre Belözoğlu'nun tahtı yıkıldı! Saltanatı resmen sona erdi
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Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Galatasaray'a karşı büyük bir hezimet yaşadı. Sarı-kırmızılılara 7-0 yenilen turuncu-lacivertlilerde hoca Emre Belözoğlu bu karşılaşmayla kariyerindeki ilkleri yaşadı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN GALATASARAY HEZİMETİ

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 7-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu, hocalık kariyerinin en kötü günlerinden birini yaşadı.

BU KEZ TAHTI YIKILDI

Opta verilerine göre; Başakşehir, Emre Belözoğlu döneminde bir Süper Lig maçında kalesine en fazla isabetli şutun geldiği maçı oynadı. Ayrıca Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinin en farklı mağlubiyetini Galatasaray'a karşı yaşadı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞAKŞEHİR KARNESİ

Emre Belözoğlu ile bu sezon Başakşehir, 25 resmi maça çıktı. 42 yaşındaki teknik adamın ekibi bu karşılaşmalardan 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak maç başına 2.04 puan ortalaması yakaladı.

Star Gazetesi

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