Canan Karatay bu diyeti öneriyor! 10 günde 5 kilo verdiren meşhur diyet

22 Şubat 2022 Salı 19:37 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 19:37

Canan Karatay Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu önemli doktorlardan bir tanesi. Tecrübeli doktorun önermiş olduğu beslenme alışkanlıkları ve diyetleri vatandaşlardan tarafından merak ediliyor. İşte Canan Karatay'ın 10 günde 5 kilo verdiren meşhur diyeti...

CANAN KARATAY DİYETİ NASIL YAPILIR?

Karatay diyetinde glisemik indeksi yüksek karbonhidrat tüketilmemelidir. Pilav, patates, ekmek gibi besinler yasaklı yiyeceklerdendir.

Özellikle kahvaltıda ekmek yerine ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişlerin tüketilmesi tavsiye edilir.

Salata ve yemeklerde ayçiçeği yağı kullanılması yasaktır. Bunun yerine zeytinyağı ve tereyağı kullanılmaktadır.

Güne başlarken sağlıklı bir kahvaltı yapılması en önemli adımlardan biridir. Protein açısından zengin bir kahvaltı yapılması önerilmektedir.

Karatay diyetinde ara öğün yoktur. Gün içerisinde 3 ana öğün ile beslenilir. 4-5 saat ara vererek bir diğer öğüne geçilir.

Turşu en faydalı besinler arasında yer almaktadır. Özellikle evde hazırlanmış bol sirkeli ve az tuzlu turşunun tüketilmesi tavsiye edilir.

Karatay diyetinde tüketilecek olan besinlerin pişirilme yöntemi düşük ısıda ve uzun süreli olmalıdır.

Gün içerisinde şekersiz çay ve kahve tüketilmesinde bir sakınca yoktur.

Alkol, meyve suları, şekerli ve gazlı içecekler kesinlikle yasaklı yiyeceklerdendir.

Diyet sırasında su tüketimi oldukça önemlidir. Gün içerisinde en az 2 litre su içilmelidir. Suyunuza limon sıkarak içmeniz de yağ yakımını hızlandıracaktır.

Her diyette olduğu gibi Karatay diyetinde de egzersiz yapmak kilo vermeyi hızlandıracaktır. Gün içerisinde 45 dakika veya 1 saatlik yürüyüşler daha etkili sonuç almanıza yardımcı olur.