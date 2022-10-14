Cengiz Ünder'i havalara uçuran haber! Ondan resmen kurtuluyor...

Cengiz Ünder'i havalara uçuran haber İtalya'dan geldi. Cengiz Ünder ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor'a Juventus'un talip olduğu ve yakından takip ettiği ileri sürüldü.

CENGİZ ÜNDER, IGOR TUDOR İLE BİR TÜRLÜ ANLAŞAMADI

Geçtiğimiz yaz Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da teknik direktörlüğe Igor Tudor getirilmişti. Hırvat çalıştırıcının milli oyuncu Cengiz Ünder ile bir türlü yıldızı barışmamıştı. Tudor, sık sık Cengiz Ünder ile yaşadığı problemlerle gündem olmuş ve milli oyuncuyu yalnızca 5 maçta ilk 11'de yer vermişti.

CENGİZ ÜNDER'E GÜZEL HABER: IGOR TUDOR'A TALİP VAR

İtalya basınında yer alan habere göre; Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'u Juventus yakından takip ediyor. İtalyan ekibinde Massimiliano Allegri ile yolların ayrılması durumunda teknik direktörlüğe düşünülen ilk ismin Igor Tudor. Juventus, başarılı çalıştırıcının performansını yakından takip ediyor ve önümüzdeki günlerde bir girişimde bulunabilir.