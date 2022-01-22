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Çılgın rakam! Kerem Aktürkoğlu'na dev talip

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na birçok Avrupa kulübü talip olmuştu. Transferde en ısrarcı kulüp Atletico Madrid'in 24 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı belirtildi. Madrid ekibi Kerem Aktürkoğlu için 14 milyon Euro bonservisi gözden çıkardı.

star.com.tr22 Ocak 2022 Cumartesi 05:30 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 05:30
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Galatasaray'ın yükselen değeri Kerem Aktürkoğlu için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri transferde yarışa girdi. Atletico Madrid başta olmak üzere Lazio, Eintracht Frankfurt, Dortmund ve PSG'nin listesinde bulunan Kerem Aktürkoğlu için Madrid temsilcisinin 14 milyon Euro değerinde bir teklifle Galatasaray'ın kapsını çalacağı belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU AVRUPA YOLCUSU

Milli Takım'da ve Galatasaray'da gösterdiği bu sezonki performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızlılarla yeni sözleşme uzattı. Ancak sarı-kırmızılı ekip genç yıldız için gelecek önemli bir transfer teklifini kabul etmeye hazırlanıyor. Atletico Madrid'in ısrarla istediği Kerem Aktürkoğlu için 14 milyon Euro bonservis teklif edeceği belirtildi. Sarı-kırmızılıların milli yıldız için daha yüksek bonservis istediği biliniyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın 2020'nin yaz aylarında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 34 resmi maçta forma giyerken 8 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu. 23 yaşındaki milli oyuncu 34 maçın 29'unda ilk 11'de yer buldu. Öte yandan A Milli Takım formasıyla 8 maça çıkan Aktürkoğlu, milli formayla 3 gol kaydetti.

star.com.tr

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