Çılgın teklif! Andreas Cornelius'a resmen servet döktüler

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius'a Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Danimarkalı oyuncuyla yakından ilgileniyor. İddia edilen haberlere göre İngiliz ekibi Andreas Cornelius için 20 milyon paund bonservis bedeli ödemeye hazır.

ANDREAS CORNELİUS'A ÇILGIN TEKLİF

Trabzonspor uzun yıllar sonra Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Kurulan kadroda en önemli futbolcuların başında Andreas Cornelius bulunuyor. Bordo mavililerin Parma'dan transfer ettiği golcü oyuncunun Avrupa'da ciddi bir piyasası bulunuyor. Bir çok kulübün takip ettiği Andreas Cornelius için en ciddi teklifin Brentford'tan gelmesi bekleniyor.

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ANDREAS CORNELIUS'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Andreas Cornelius, geçtiğimiz sezon 42 resmi maçın 31'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 2681 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki Danimarkalı golcü bu karşılaşmalarda 17 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi