Çılgına döndüler! Kim Min-Jae İtalya'yı kasıp kavurdu, herkes bunu konuşuyor

İtalya Serie A'da Napoli forması giyen Kim Min-Jae transfer olur olmaz çıktığı iki maçta da başarılı performans gösterdi. Kısa sürede takıma ve ülkeye adapte olması taraftarlar arasında sevinçle karşılanırken spor yorumcuları da Kim Min-Jae'ye methiyeler dizdi.

"KİM MİN-JAE İYİ DEFANS OYUNCULARI ARASINDA"

Serie A'da iki lig maçına çıkan Kim Min-Jae için başta Napoli taraftarları olmak üzere bir çok isimden övgü dolu sözler geldi. Eski İtalyan Milli Takım'ı ve eski Inter futbolcusu Giuseppe Bergomi, Kim Min-Jae'nin savunmada çok soğukkanlı ve dengeli bir isim olduğuna değinde. Bergomi, "Harika bir fiziğe ve oyun sırasında dikkati toplama yeteneğine sahip." dedi.

KİM MİN-JAE'NİN MAÇ PERFORMANSI

Napoli'de çıktığı iki maçta da otoritelerden tam olan Kim Min-Jae ikinci maçında takımı adına bir de gol attı. İtalyan takımı ilk maçı deplasmanda 5-2, ikinci maçı da evinde 4-0 kazanmayı başardı.

18 MİLYON EURO BONSERVİSLE TRANSFER OLDU

Napoli, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Kim Min-Jae için sarı lacivertlilere 18 milyon euro bonservis ödedi. Koreli savunma oyuncusu Fenerbahçe'de 1 sezon forma giymişti.

Star Gazetesi