Çılgına döndüler! Kim Min-Jae İtalya'yı kasıp kavurdu, herkes bunu konuşuyor

İtalya Serie A'da Napoli forması giyen Kim Min-Jae transfer olur olmaz çıktığı iki maçta da başarılı performans gösterdi. Kısa sürede takıma ve ülkeye adapte olması taraftarlar arasında sevinçle karşılanırken spor yorumcuları da Kim Min-Jae'ye methiyeler dizdi.
Serie A'da iki lig maçına çıkan Kim Min-Jae için başta Napoli taraftarları olmak üzere bir çok isimden övgü dolu sözler geldi. Eski İtalyan Milli Takım'ı ve eski Inter futbolcusu Giuseppe Bergomi, Kim Min-Jae'nin savunmada çok soğukkanlı ve dengeli bir isim olduğuna değinde. Bergomi, "Harika bir fiziğe ve oyun sırasında dikkati toplama yeteneğine sahip." dedi.
Napoli'de çıktığı iki maçta da otoritelerden tam olan Kim Min-Jae ikinci maçında takımı adına bir de gol attı. İtalyan takımı ilk maçı deplasmanda 5-2, ikinci maçı da evinde 4-0 kazanmayı başardı.
Napoli, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Kim Min-Jae için sarı lacivertlilere 18 milyon euro bonservis ödedi. Koreli savunma oyuncusu Fenerbahçe'de 1 sezon forma giymişti.