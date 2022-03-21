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  • Cristiano Ronaldo dünya devine gidiyor! Yılın transferi...
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Cristiano Ronaldo dünya devine gidiyor! Yılın transferi...

Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda Manchester United'dan ayrılacağı belirtiliyor. Portekizli yıldız için PSG'de devrede. Fransız ve İngiliz medyasının haberlerine göre Cristiano Ronaldo PSG ile prensip anlaşmasına vardı.

Star Gazetesi21 Mart 2022 Pazartesi 07:18 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 08:02
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Premier Lig'de Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo sezon sonunda İngiliz kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. Portekizli dünya yıldızı için PSG devrede. Fransız kulüp ünlü oyuncunun transferinde önemli mesafe kat etti.

CRİSTİANO RONALDO YILIN İMZASINI ATIYOR

Fransız basını Portekizli yıldızın sezon sonunda PSG ile anlaşacağını iddia ederken İngiliz basınında da Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılması ve Manchester için yeni bir dönemin başlaması gerektiğini yazıyor. İngiliz basını radikal bir değişimden bahsederken Manchester'ın Ronaldo'yu sezon sonunda satabileceğini belirtti. Manchester United ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Ronaldo için masadaki rakamın 25 ila 30 milyon euro arası olduğu konuşuluyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yıldız oyuncu sezon başında transfer olduğu Manchester United'da bu sezon 32 maça çıktı. 29 kez ilk 11'de sahaya çıkan Ronaldo, 18 gol 3 asist yaptı. Premier Lig'de 12 gol 3 asist yapan Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 6 gol atmayı başardı.

Star Gazetesi

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