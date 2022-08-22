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Cristiano Ronaldo transferi bitti! Yeni adresi resmen belli oldu

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu. Adı Borussia Dortmund ve Atletico Madrid gibi takımlarla anılan yıldız oyuncu Ronaldo'nun Manchester United'da kalacağı ileri sürüldü. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Ağustos 2022 Pazartesi 21:31 - Güncelleme:
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Bu yaz adı birçok Avrupa deviyle gündeme gelen Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu. Erik ten Hag'ın da kalmasını istediği Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılmayacağı iddia edildi.

CRISTIANO RONALDO, İNGİLTERE'DE KALIYOR

İngiltere basınında yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki kaderi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag'ın da telkinleriyle Ada ekibinde kalmaya karar verdi.

ADI DÜNYA DEVLERİYLE ANILIYORDU

Cristiano Ronaldo'nun adı geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve eski kulübü Real Madrid ile anılmıştı.

CRISTIANO RONALDO'NUN PERFORMANSI

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz sezon Manchester United'da 38 resmi maçta forma giydi ve toplam 3191 dakika süre aldı. 37 yaşındaki Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 24 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulunmuştu.

Ronaldo bu sezonun ilk 3 maçının birinde ilk 11'de yer aldı ve skora katkıda bulunamadı.

Star Gazetesi

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