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Dev Yunus Akgün projesi! Galatasaraylıların gözü kulağı bu haberdeydi

Yunus Akgün için Galatasaray'ın planı belli oldu. Kerem Aktürkoğlu'nu satarak büyük bir bonservis geliri elde etmeyi bekleyen sarı-kırmızılılar sezon sonu takıma geri dönecek olan Yunus Akgün'den de büyük kazanç elde etmeyi planlıyor. Genç oyuncu, satılacak olan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine geçecek.

star.com.tr13 Şubat 2022 Pazar 22:56 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 22:57
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Sezon sonu Galatasaray'a geri dönecek olan Yunus Akgün için harekete geçildi. Sarı-kırmızılı takımda geri dönecek olan Yunus Akgün'ün Kerem Aktürkoğlu'nun yerine geçmesi bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu'nun ise yaz transfer döneminde satılmasıyla büyük bir bonservis geliri elde edilmesi planlanıyor.

YUNUS AKGÜN GELİYOR, KEREM AKTÜRKOĞLU GİDİYOR

Galatasaray'ın başarılı performansıyla birçok Avrupa kulübünün ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu'nu yazın satarak büyük bir bonservis ücreti kazanması bekleniyor. Genç oyuncunun boşluğunun ise Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonu takıma geri dönecek olan Yunus Akgün ile doldurulması planlanıyor.

YUNUS AKGÜN DE PROJE İSİM OLACAK

Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, bu sezon forma giydiği 25 resmi maçta 8 gol ve 13 asistle takımına katkıda bulunarak performansıyla beğeni topladı. Milli Takım'dan da davet alması beklenen Yunus Akgün, sezon sonu Galatasaray'a geri dönecek. Kerem Aktürkoğlu'nun gitmesiyle oluşacak olan boşluğun Yunus Akgün ile doldurulması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımın hedefi Kerem Aktürkoğlu'nda olduğu gibi Yunus Akgün'ü de proje olarak parlatmak ve Avrupa'ya iyi bir bonservis ücretiyle göndermek.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN TALİPLERİ HAZIR

Sarı-kırmızılı forma ile büyük çıkış yakalayan ve 37 maçta 9 gol, 8 asistlik başarılı bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan Lille ve Lyon, Almanya'dan Stuttgart, Wolfsburg ve Frankfurt, İtalya'dan Roma ve Atalanta ile İspanya'dan Valencia ile anılmıştı. Birçok Avrupa kulübü, 23 yaşındaki milli oyuncuyu yakından takip ediyor.

star.com.tr

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