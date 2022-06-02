Din değiştiren Yakup'un korkunç mezar taşı! ''Bu mezarı açan lanetlenecek''

İsrail'in Beit She'arim nekropolünde bugüne kadar dört dilde 300'den fazla yazıt keşfedilmiş olsa da arkeologlar, son bulunan mezar taşı ve yanındaki bir duvara yazılan bir diğer yazıt, son 65 yılda ilk kez tespit edildiğini söylüyor.



Araştırmacılar, İsrail'in kuzeyindeki Beit She'arim nekropolündeki eski bir mezarda, muhtemelen soygunculara karşı bir koruma sağlamak için, 'lanet' uyarısının yer aldığı tespit edildi.

İsrail Eski Eserler Kurumu ve Hayfa Üniversitesi'nden arkeologlar, Salı günü ortak bir basın açıklaması yaparak, bir yıl önce keşfedilen mezar hakkında bilgi verdi.

Uzmanlar, yaklaşık 1.800 yıllık mezar taşında, mezar soyguncularını caydırmak için tasarlanmış bir altıgen ve kırmızı boyayla düzensiz Yunanca yazıyla karalanmış ifadeler yer aldığını belirtti.

DİN DEĞİŞTİREN YAKUP'UN ÜRKÜTEN MEZAR TAŞI: MEZARI AÇAN LANETLENECEK

Arkeologlar, Beit She'arim nekropolünün oldukça titiz bir şekilde incelendiğini, ancak din değiştiren kişinin gömülü olduğu yer altı mezarının 2021 yılına kadar bilinmediğini kaydetti. Kan kırmızısı yazıt, ikinci bir mezarlığın yanında tesadüfen keşfedildi.

Arkeologlar bulunan yazıtta, "Dinini değiştiren ihtiyar Yakup, bu mezarı açacak herkesi lanetlemeye kendi üzerine yemin eder, böylece kimse açmaz." ifadelerinin yer aldığını, ardından kırmızı bir çizgi çizildiğini ve altına "60 yaşındaydı" yazıldığını belirtti.

Bazı araştırmacılar, yazının ölmeden önce bizzat kendisi tarafından yazıldığını savunuyor.

Yazıtı deşifre eden Tel Aviv Üniversitesi Profesörü Jonathan Price, Times of Israel'e Din değiştiren Yakup'un "taşını ölmeden önce hazırladığından" emin olduğunu söyledi.

Hayfa Üniversitesi Zinman Arkeoloji Enstitüsü'nden, Beit She'arim'deki kazılara başkanlık eden Profesör Adi Erlich, "din değiştirme" yazısının Geç Roma veya Erken Bizans dönemine, "Hıristiyanlığın güçlendiği" döneme ait olduğunu öne sürdü. Ancak yine de, Yahudi halkına katılmayı seçen insanların olduğuna dair kanıtların bulunduğunu söyledi.