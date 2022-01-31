Dünya F-35'e kilitlenmişken bir kriz daha! F-15 radardan kayboldu

star.com.tr 31 Ocak 2022 Pazartesi 16:09 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 16:09

Dünya, Güney Çin Denizi'ne düşen ABD F-35'ini kurtarma operasyonuna kilitlenmişken, bir

Geçtiğimiz günlerde, USS Carl Vinson'a inmek isteyen bir F-35 C tipi savaş uçağı, pisti tutturamadı ve Güney Çin Denizi'ne düştü.

Dünya düşen F-35'in sızdırılan görüntüleri ve kurtarma operasyonuna kilitlenirken, bir haber de Japonya'dan geldi.

Japon Savunma Bakanlığı, bir F-15'in kalkıştan kısa bir süre sonra radarlardan kaybolduğunu duyurdu.

F-35 KRİZİ SÜRERKEN F-15 DÜŞTÜ

Japon Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir Japon F-15'i kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kayboldu ve uçakla tüm iletişim kesildi.

Bakanlığın açıklamasında, Komatsu üssünden havalanan F-15'in, Japon Denizi kıyılarının sadece 5 km açığında uçtuğu belirtildi.

Uçağın mürettebatından henüz haber alınamazken, uçağın muhtemelen denize düştüğü tahmin ediliyor. Uçağın izini bulmak için bölgede şu anda kapsamlı aramalar yapılıyor.

Japon Hava Kuvvetleri, F-15'in en büyük kullanıcılarından biridir. Lisanslı olarak yurt içinde üretilen 200'e yakın F-15J ve F-15DJ avcı uçağına sahiptir.

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