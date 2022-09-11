Emre Belözoğlu büyük krize neden oldu! Ortalık yangın yerine döndü

Emre Belözoğlu ile yükselişini sürdüren Başakşehir, Konferans Ligi'nde Hearts'ı 4-0 mağlup etmişti. Emre Belözoğlu'nun ekibinin zaferi İskoç ekibinde krize neden oldu ve teknik direktör Robbie Neilson eleştirilerin hedefi oldu.

EMRE BELÖZOĞLU, İSKOÇYA'YI BİRBİRİNE KATTI

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir, deplasmanda Hearts'ı 4-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin bu galibiyeti İskoç ekibinde krize neden oldu. İskoçya basınında Hearts'ın Avrupa'daki başarısızlığı eleştiri konusu olurken teknik direktör Robbie Neilson için de tehlike çanlarının çalmaya başladığı belirtildi. Ligin son maçında da Livingston FC'ye 1-0 yenilen Hearts'te İskoç teknik adamın geleceği tartışma konusu oldu.



EMRE BELÖZOĞLU, AVRUPA'DA DA LİGDE DE KAYBETMİYOR

Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler de dahil olmak üzere 7 maça çıkan Emre Belözoğlu'nun ekibi 5 galibiyet alırken 2 beraberlik aldı. Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden turuncu-lacivertliler bu sezon ligde çıktığı ilk 4 maçın 3'ünü kazandı ve 1'inden beraberlikle ayrıldı.

Emre Belözoğlu bu sezon şu ana kadar 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alırken maç başına 2.45 puan ortalaması yakalamayı başardı.