Emre Belözoğlu gözünün yaşına bile bakmadı! Yıldız ismin biletini kesti

Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fredrik Gulbrandsen'in biletini kesti. Emre Belözoğlu, sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki oyuncu için yönetime herhangi bir girişimde bulunulmamasını istedi.

EMRE BELÖZOĞLU, GULBRANDSEN'İN BİLETİNİ KESTİ

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu iç transferde de kollarını sıvadı. Genç teknik adamın turuncu-lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Gulbrandsen için yönetime raporunu sundu. Belözoğlu, 29 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmüyor ve yeni sözleşme imzalanmayarak takımdan ayrılmasını istiyor.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

Turuncu-lacivertlilerin 2019'un yazında RB Salzburg'dan kadrosuna kattığı Fredrik Gulbrandsen, geçtiğimiz sezon 30 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı. 29 yaşındaki Norveçli bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.