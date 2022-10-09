Emre Belözoğlu tahtını yıktı! Bir devrin sonu: Öyle bir şey yaptı ki...

Başakşehir'de Emre Belözoğlu fırtınası esmeye devam ediyor. Ligdeki başarılı grafiğini Avrupa'da da sürdüren Emre Belözoğlu'nun takımı, Avrupa'da gruplar aşamasında hiç gol yemeyerek birçok Avrupa ekibini geride bıraktı.

EMRE BELÖZOĞLU, AVRUPA EKİPLERİNİ SOLLADI

Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Başakşehir, Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da başarılı performansıyla büyük alkış topladı. Avrupa'da gruplar aşamasında şu ana kadar hiç gol yemeyen turuncu-lacivertliler birçok Avrupa ekibini geride bıraktı. Başakşehir ile birlikte yalnızca Bayern Münih ve Club Brugge kalesini gole kapatma başarısını gösterdi.

EMRE BELÖZOĞLU, SÜPER LİG'DE YENİLMEZ

Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünde Süper Lig'de namağlup olarak yoluna devam ediyor. Turuncu-lacivertliler 16 maçın 11'ini kazanırken, 5 beraberlik aldı ve hiç yenilgi yüzü görmedi. Emre Belözoğlu, bu istatistiklerle maç başına 2.38 puan ortalamasını yakaladı.