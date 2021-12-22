Enner Valencia'ya sürpriz talip! Dev kulübün teklifi belli oldu

Star.com.tr 22 Aralık 2021 Çarşamba 14:40 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 14:48

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Enner Valencia için Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers devreye girdi. İngiliz kulübü tecrübeli oyuncu arayışında kararını Enner Valencia'dan yana kullandı. Kulüp devre arasında sarı lacivertli ekibe resmi teklifte bulunacak.

ENNER VALENCİA'YA SÜRPRİZ TALİP

Fenerbahçe'de başarılı performans gösteren Enner Valencia Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. Daha önceden Premier Lig'de forma giyen Kolombiyalı oyuncu için şimdi de Wolverhampton Wanderers devreye girdi. İngiliz kulübü Valencia için 7.5 milyon euro bonservisi gözden çıkardı.

VİTOR PEREİRA AYRILIĞI SONRASI VALENCİA GELİŞMESİ

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir çok futbolcu şans bulamamıştı. Enner Valencia'nın da performansı bu sezon geçtiğimiz sezona oranla düşüş göstermişti. İngiliz basınına göre sakatlığı nedeniyle de bir süredir forma giyemeyen Valencia takıma dönse de Premier Lig'den gelen teklife sıcak bakıyor. Yıldız oyuncu sarı lacivertlilerin teklifi kabul etmesi durumunda İngiltere'ye gidecek.

ENNER VALENCİA'NIN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 50 maça çıkan Valencia ilk sezonda 35 maçta 13 gol ve 4 asistlik performans göstermişti. Valencia bu sezon ise çıktığı 15 maçta 7 gol 3 asist yapmayı başardı.