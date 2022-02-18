Erick Pulgar büyük hedefini açıkladı! Galatasaray'a gelme sebebi…

star.com.tr 18 Şubat 2022 Cuma 23:26 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 23:26

Erick Pulgar, Galatasaray'da daha fazla forma şansı bularak Şili Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Erick Pulgar, bonservisini elinde bulunduran İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da sezonun ilk yarısında yalnızca 8 maçta 441 dakika forma giyebildi.

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ERICK PULGAR'IN HEDEFİ DÜNYA KUPASI

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar, Galatasaray'da kendisini kanıtlamak istiyor. Pulgar, sarı-kırmızılı takımda daha fazla forma şansı bularak Şili Milli Takımı'nda yer almak ve Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılmak istiyor.

ERICK PULGAR: İLK AMACIM GALATASARAY'I YÜKSELTMEK

Geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Erick Pulgar, "İlk amacım Galatasaray'ı olduğu yerden yükseltmek. Mayısta Fiorentina'ya dönmem gerekiyor. Galatasaray ile İstanbul'da neler yaptığıma bakıp sezon sonuna doğru gelecek ile ilgili karar vermekte fayda var." şeklinde konuşmuştu.

FIORENTINA'DA İSTEDİĞİNİ BULAMADI

Erick Pulgar, bu sezon Fiorentina'da yalnızca 8 maçta görev almıştı. Görev aldığı 8 maçın 5'inde ilk 11'de yer alan 28 yaşındaki Şilili, 1 asistle takımına katkıda bulunabilmişti. Pulgar, 8 maçı ise sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

GALATASARAY'DA YALNIZCA 18 DAKİKA SÜRE ALDI

Galatasaray'ın devre arasında sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu ana kadar yalnızca 2 maçta 18 dakika görev aldı.