Ersin Destanoğlu'na tarihe geçecek teklif! Dudak uçuklatan rakam

22 Mart 2022 Salı 23:02 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 23:02

Ersin Destanoğlu için Fransa Ligue 1 ekibi Nice, 7 milyon euroluk teklifte bulundu. Siyah-beyazlılar ise genç kaleci için en az 13 milyon euro bekliyor. Nice'ın daha sonra teklifini 10 milyon euro seviyelerine çıkaracağı öğrenilirken transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en pahalı 3. satışı olacak.

BEŞİKTAŞ, ERSİN DESTANOĞLU İÇİN 13 MİLYON EURO BEKLİYOR

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'ın geçtiğimiz yaz aylarında Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na yaptığı 7 milyon euroluk teklif siyah-beyazlılar tarafından yetersiz bulunmuş ve geri çevrilmişti. Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'ın 13 milyon euro beklediği ve yapılan pazarlıklarla transferin yaklaşık 11-12 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşebileceği öğrenildi.

ERSİN DESTANOĞLU TARİHE GEÇEBİLİR

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun transferinin 8 milyon euro ve üstü bir rakama gerçekleşmesi halinde genç kaleci, siyah-beyazlı takımın şimdiye kadarki en pahalı 3. transfer satışı olarak tarihe geçecek.

Beşiktaş'ın en yüksek transfer satışları ise şöyle:

1. Cenk Tosun: 22 milyon euro

2. Demba Ba: 13 milyon euro

3. John Carew: 7,6 milyon euro

4. Jose Sosa: 7,5 milyon euro

5. Marcelo Guedes: 7,5 milyon euro

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ersin Destanoğlu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maçın 34'ünde ilk 11'de yer aldı. 21 yaşındaki kaleci bu karşılaşmaların 11'inde kalesini gole kapatırken 47 gole engel olamadı.