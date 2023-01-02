F-16 Viper'lar geliyor! Resmen sipariş ettiler

Tayvan, Çin'in savaş uçaklarıyla artan tacizlerine karşı 100'üncü yükseltilmiş F-16 Viper savaş uçağını Hualien şehrindeki bir üsse indiği bildirildi. Tayvan şu anda 141 adet F-16A/B jetini F-16V'lere yükseltmeye başladı. Konu bağlamında Tayvan hükümeti, Çin'in J-20 hayalet avcı uçakları da dahil olmak üzere Çin Hava Kuvvetlerine karşı gelişmiş aviyonik, füze ve radar sistemlerine sahip 66 adet yeni F-16V sipariş etti.

F-16 VİPER'LAR GELİYOR

Liberty Times'in 30 Aralık'ta yer verdiği bir habere göre; 6673 seri numaralı tamamen yükseltilmiş 100. avcı uçağının Hualien Hava Kuvvetleri Üssü'ne indiğini bildirildi. Söz konusu uçağın, Taichung'daki Aerospace Industrial Development Corporation'da (AIDC) üçüncü ve son test uçuşunu tamamladıktan sonra hava üssüne götürüldüğü öğrenildi.

Savaş uçaklarına yönelik değişikliklerin, Tayvan'ın Feng Zhan (Phoenix Rising) projesinin bir parçası olarak yapıldığı belirtildi. 100. modifiye savaş uçağının teslim edilmesiyle birlikte, yükseltilecek yalnızca 41 Tayvan Hava Kuvvetleri F-16A/B jeti kaldı.

Ayrıca, yükseltmesi planlanan son tek kişilik F-16A "Fighting Falcon"un 29 Aralık'ta şirkete teslim edildiği bildirildi. Projenin ise 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.

Tayvan'ın yükseltilmiş bu jetlerinin Hualien veya Chiayi şehirlerindeki üslere konuşlandırılacağı öğrenildi.

ÇİN SAVAŞ UÇAKLARI TAYVAN HAVA SAHASINI TACİZ EDİYOR



Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLAAF), uçaklarını sık sık Tayvan Boğazı'nın orta hattından veya Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) gönderiyor. Tayvan Hava Kuvvetleri ise Çin uçaklarını uyarmak ve hareketlerini izlemek için kendi savaş uçaklarını göndermek zorunda kalıyor.

Son olarak 25 Aralık'ta Tayvan yakınlarında Çin'e ait 71 PLAAF uçağı görüldü. Çin, savaş uçakları ve insansız hava araçlarını da içeren "grev tatbikatı" ve "savaş devriyelerinin" ABD ile Tayvan arasındaki "provokasyona" ve "gizli anlaşmaya" yanıt olduğunu söyledi.

Çin'in kendi kendini yöneten ada üzerindeki baskısı son yıllarda istikrarlı bir şekilde artıyor. ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi, Ağustos ayında Tayvan'ı ziyaret ettiğinden beri, Pekin ile Taipei arasındaki gerilim son derece yüksek.

Ziyaretine yanıt olarak PLA, ada genelinde büyük askeri tatbikatlar düzenledi. İlişkiler kötüleşirken Pekin, askeri, siyasi ve ekonomik önlemler yoluyla Tayvan üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdı.

2021'de 969'a ve 2020'de 146'ya kıyasla bu yıl Çin'den 1.700'ün üzerinde izinsiz giriş yaşandı. Tayvan hükümeti barış istediğini ancak gerekirse kendini savunacağını söylüyor.