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F-16'lar için büyük hayal kırıklığı! Resmen reddettiler

Pakistan, ordu envanterindeki eskiyen F-16 savaş uçakları için harekete geçti. Yunan basınında yer alan makalelere göre, Pakistan hükümeti, Yunanistan'dan F-16 satın almayı teklif etti. Ancak Yunanistan'ın Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları ve Hindistan'a olan yakınlığı nedeniyle teklifi reddettiği öğrenildi.

Star Gazetesi25 Ekim 2022 Salı 23:08 - Güncelleme:
F-16'lar için büyük hayal kırıklığı! Resmen reddettiler
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Pakistan kısa süre önce Yunanistan'a belirsiz sayıda F-16 avcı uçağı satmaya hazır olup olmadığını hakkında görüşme gerçekleştirmişti. Pakistan'a olumsuz cevap veren Yunanistan, Yunan Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını ve Hindistan ile olan dostluğunu öne sürerek teklifi reddetti.

F-16 SAVAŞ UÇAKLARI İÇİN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Pakistan Hava Kuvvetleri'nin en iyi savaş uçağı olan F-16 jetleri ordunun ana envanteri arasında yer alıyor. Pakistan ordusunun elinde bulunan 80 adetten fazla F-16 savaş uçakları en eski seriler arasında yer alan AM-Blok 15 ve BM-Blok 17 versiyonlarıdır.

F-16C ve F-16D versiyonlarına sahip Yunanistan ise Pakistan'a nazaran daha yeni jetleri elinde barındırıyor. Yunanistan elinde bulunan 150'den fazla F-16'dan 83'ü adetini en son Block 72 varyantına yükseltmeyi hedefliyor.

DİKKAT ÇEKEN ABD DETAYI

Pakistan'ın Yunanistan'a F-16 teklifi, ABD'nin yedek parça ve diğer aletler olarak 450 milyon ABD doları sağladığı, ancak yeni savaşçı sağlamadığı için meydana çıktı. Söz konusu ABD'nin yedek parçalar ve diğer teçhizat yardımındaki amacının Pakistan'ın yeni silahlar edinmesi için olduğu şeklinde yorumlandı.

Star Gazetesi

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