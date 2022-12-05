F-16'lar için harekete geçtiler! Süreç resmen başladı

ABD merkezli uçak üreticisi Lockheed Martin'in yenilenmiş F-16 savaş uçakları sonrası söz konusu bu teknolojilere olan rağbette arttı. Son olarak savaş teknolojilerinin kalesi olarak bilenen ABD'nin kendi donanmasındaki VFC 13 de F-16 almak için hazırlıklara başladı. Bu bağlamda Fallon Donanma Hava İstasyonundaki (NV) Fleet Composite Squadron (VFC) 13 Fighting Saints, F-5N Tiger II'den F-16C Block 32 Fighting Falcon'a tamamen geçiş sürecini başlattı.

F-16'LAR İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Kasım sonu / Aralık 2022 başında filo komuta değişikliği töreni, F-16C Fighting Falcon'u resmi olarak hizmete sokmak için kullanıldı. Söz konusu BuNo 860279 numarası ile sergilenen F-16C uçağı donanma komutanına tahsis edilerek, AF-13 koduyla işaretlendi. Daha önce 195. Avcı Filosu (AZ ANG) tarafından Tucson Uluslararası Havalimanı'nda işletilen bu savaş uçağında renk göstermenin yanı sıra Have Glass V boya şeması da bulunuyor.

ABD donanmasının hava kanatları için düşman eğitimi sağlayan bir savaş filosu olan VFC-13, 12 adet F-16C Block 32 savaş uçağını çalıştıracak. VFC-13, Müşterek Filo Kompozit Filosu (VFC) 204 River Rattlers'ı yeniden donatmak için ise, F-16 jetlerinin yanı sıra F-5N Tiger II eğitim uçaklarını da kullanacağı rezev üs New Orleans olarak belirlendi.

7 Mayıs 2021'de Scramble Magazine, ABD Donanması aktif filosu için düşman görevlerini desteklemek üzere eski USAF ve Ulusal Hava Muhafızları F-16'ların satın alındığını bildirdi. 2021'de yayınlanan resmi ABD Donanması bütçe belgelerine göre, yirmi adet tek kişilik F-16C Blok 32 ve altı adet iki kişilik F-16D Blok 25 jeti, Donanmaya devredilecek.

VFC-13'ün yanında, Fallon'un Deniz Havacılığı Savaş Geliştirme Merkezi (NAWDC), kullanımdan kaldırılacak olan eski Hornet'lerinin yerine 8 adet F-16C Blok 32 ve 6 adet F-16D Blok 25 alacak.

VFC-13'nin bilinen F-16C Blok 32 (tümü eski 195. FS AZ ANG) savaş uçağı şunlardır:

- BuNo 860215/AF-322

- BuNo 860239/AF-301

- BuNo 860256

- BuNo 860279/AF-13

- BuNo 870317