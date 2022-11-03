F-35'ler için büyük kriz! İki devlet resmen karşı karşıya geldi

Çin ve Tayvan her geçen gün yavaş ama emin adımlarla savaşa yaklaşırken İngiliz pilotların Pekin'de F-35 savaş uçaklarıyla kaçak avlanması Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin itibarını yaktı. Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) içinde bir soruşturmayı ateşleyen şey, İngiliz pilotların F-35 uçaklarıyla Pekin'de "av" denilen izinsiz bir uçuş yapmasıydı. Ortaya çıkan sorun sonrası İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace açıklamada bulundu. F-13 savaşçılarının olduğunu ancak bunlar için pilotlarını olmadığını belirten İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace , "Bu bir karışıklık" dedi.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI MEYDAN OKUDU



Krize ilişkin Wallace, RAF'ın F-35 Lightning uçağının yeniliğinin bazı bölümlerinin meydan okuduğu zorlu bir ortamda olduğunu duyurdu. Wallace, İngiltere'nin 20 "yedek" F-35 avcı uçağına sahip olduğunu ve onlar için pilot olmadığını belirtti. Wallace'ın bahsettiği karışıklık, 'bürokraside farklı, idari işlerde ise farklı bir yerde' şeklinde yorumlandı.

Kraliyet Hava Kuvvetleri için hayati bir savaşçı olan F-35 savaş uçaklarının her şeye rağmen, sadece eğitimde sorunlar olduğu biliniyor. Kraliyet Hava Kuvvetleri 138 savaşçı satın almayı planladığı ancak gerçekte şu anda 27 birimin olduğu öğrenildi.

İngiliz pilotların Çinli pilotları eğitmesi konusu, Krallığın iç sorunlarının arka planında önemsiz görünebilir. Ancak sorunun sadece zaman ve tembellik olmadığı ortaya çıktı. Söz konusu sorunun arızalı uçaklar ve eğitmen eksikliği olduğu öğrenildi.

İngiliz televizyon kanalı SkyNews, Hava Kuvvetleri'nden Hawke'nin Rolls-Royce motorlarının sorunlu olduğuna dair bilgiler paylaştı. Kanalın geçtiği bu bilgiler, araştırılan problem için Hawk'ta eğitilen pilotlar için son derece önemli görülüyor.

TYPHOON VE F-35 MÜRETTEBATI ZORLUK YAŞAYABİLİR



Yeni pilotların mezuniyetindeki gecikme, İngiltere'nin uçuşa elverişliliği üzerinde ciddi bir etkiye sahip. Bu devam ederse, faal Typhoon ve F-35 filolarının mürettebatı artan zorluklarla karşı karşıya kalacak. Ve bu zorlukların zirvesinin ABD ile Çin arasındaki "mükemmel fırtına" olduğu ortaya çıkarsa, sorun ürkütücü biçimde çetin bir soruna dönüşebilir.