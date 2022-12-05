F-35'lerin büyük zaferi! Resmen tarihe gömüldüler

İsveç savunma kuruluşu Saab, Lockheed Martin'in F-35 beşinci nesil uçaklarına karşı birçok kez yetersiz kaldıktan sonra Gripen savaş uçakları için ihracat siparişleri almakta zorlanıyor. Ancak Saab, iki ülkenin uçağa ilgi gösterdiği için yakında önemli bir atılım gerçekleştirebilir. Son raporlar göre ise, Kolombiya ve Filipinler'in kendi hava kuvvetleri için Gripen savaş uçaklarını satın almakla ilgilenebileceklerini gösteriyor.

F-35 JETLERİNİ TERCİH EDİYORLAR

Saab, Filipinler'e uzun süredir savaş uçaklarını satmaya çalışıyor. Konu bağlamında 2016'dan beri işletmenin orada bir satış ofisi bulunuyor.

Ancak Stockholm, Filipinler'in son Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte yönetimindeki ülkenin insan hakları ihlallerine ilişkin raporlar nedeniyle Manila (Filipinler'in başkenti) ile olan kazançlı silah ticaretini uzun süredir sorunlu olarak görüyor.

Son rapor, İsveç hükümetinin Kasım ayında JAS Gripen'in Güneydoğu Asya ülkesine devrini onaylamasının ardından Saab'ın Filipinler ile milyar dolarlık bir anlaşma beklediğini ortaya koydu.

Bir İsveç gazetesine göre, İsveç Silah İhracatı Otoritesi'ne (ISP) bağlı İhracat Kontrol Kurulu'nun (EKR) anlaşmayı oybirliğiyle onayladığı bildirldi. Ancak ISP, ticari sır nedeniyle bilgileri ne onayladı ne de yalanladı.

ISP, Filipinler Cumhurbaşkanı Duterte artık iktidarda olmadığı için silah ihracatının mümkün olduğuna inanıyor ve İsveç, Filipinler'deki durumun düzeleceğine inanıyor.

TARİHTE BİR İLK OLACAK



Filipinler'e İsveç silah ihracatı, izin verilirse tarihte bir ilk olacaktır. Saab Basın Sözcüsü Mattias Rdström ise, Filipinler'in Gripen'lere olan ilgisinin "ortak bilgi" olduğunu kabul etti.

Anlaşmaya dahil edilebilecek kesin uçak sayısı ve Gripen'ın varyantı belirsiz. Ancak Manila'nın Hava Kuvvetleri için Gripen C ve D'yi almayı tercih edebileceği düşünülüyor.

Gripen'in önceki varyantları Güney Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Asya'da bir miktar başarı elde etti. Yine de, İsveç'in komşuları Danimarka, Finlandiya ve Norveç bunun yerine ABD yapımı savaş uçakları almaya karar verdiğinde önemli aksilikler yaşadı.

Kanada, Gripen jetleri yerine F-35'leri tercih etmeye karar verdiğinde, Saab 'yüksek ve kuru' kaldı.

Daha önce Saab, F-35'i tercih etme kararının siyasi yargılara dayanabileceğini belirterek, "Bazen her şey siyasete gelir. Bu sadece harika bir ürüne sahip olmakla ilgili değildir." demişti.

KOLOMBİYA GRİPEN JETLERİNİ SATIN ALMAK İSTİYOR MU?



Eylül ayında, yeni seçilen Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkenin eskimiş Kfir filosunun yerini alacak yeni savaş uçağı tedarikine yeniden başladı. Karar, Petro'nun hükümetinin yeni askeri donanım satın almayacağını daha önce belirttiği duruşundan saptı.

29 Kasım'da ülkenin savunma bakanı Iván Velásquez, insan hakları, yasadışı gruplarla yakınlaşma ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çabaları gibi konuları görüşmek üzere ABD savunma bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

Birçoğu, savunma bakanının ABD'den olası F-16 alımını tartışmasını bekliyordu, ancak toplantıda bu konu ele alınmadı. Görüşmenin ardından Kolombiya savunma bakanı, filo değiştirme planının halen yürürlükte olduğunun altını çizdi.

Iván Velásquez, hükümetin eskiyen askeri teçhizatı değiştirmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. Uçak söz konusu olduğunda, şu anda satın almanın hüküm ve koşullarını özetleyen teklifler alıyorlar.

Bakan, Saab Gripen savaş uçağını satın almanın değerlendirilen olasılıklardan biri olduğunu vurguladı.

EurAsian Times, daha önce Saab'ın 2019'da Kfir uçağının yerine üç adet çift kişilik Gripen-F ve on iki adet tek kişilik Gripen E uçağı teklif ettiğini bildirmişti.

İsveçli üretici, seçilmesi halinde Brezilya'daki üretim tesislerini kullanarak bu gereksinimi karşılama sözü vermişti. Gripen E/F, Gripen C/D savaş uçaklarının geliştirilmiş bir versiyonudur.

Bu arada Velásquez, F-16 savaş uçakları satın alma olasılığını da göz ardı etmedi. Eski Kfir savaş uçakları, Kolombiya'nın hava kuvvetlerini oluşturuyor. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI), 1989'dan beri Güney Amerika ulusuna 24 Kfir jeti sattı.

2009 ve 2017 yılları arasında IAI'nin Lahav Bölümü, Kolombiya'nın Kfir filosunu güncelledi. Eskiyen uçağı yükseltme kararı, Venezüella'nın Sukhoi Su-32 uçağını satın almasına karşı alındı.