F-35'lerin tahtını sallayacak! Dünya devleri resmen açıkladı

İngiltere, Japonya ve İtalya liderleri Global Combat Air Programı (GCAP) kapsamında yayınladıkları ortak bildiride yeni nesil savaş uçaklarına ilişkin, "2035 yılına kadar yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmek için iddialı bir çaba olan Global Combat Air Programını (GCAP) duyuruyoruz." İfadeleri kullanıldı. Konuya ilişkin öne sürülen bildiride Çin, Rusya ve ABD yapımı; F-35, J-20 ve Su-57 uçaklarına rakip bir yeni nesil savaş uçağı üreteceklerini belirttiler.

CNN'de yer alan bilgilere göre; Çin veya Rusya'dan isim olarak bahsedilmedi, ancak yeni savaş uçağına ihtiyaç duyulduğu çünkü özgür ve açık uluslararası düzene" karşı "tehditlerin ve saldırganlığın arttığı" belirtildi. Savunma sanayisine dikkat çekilen açıklamada, "Demokrasimizi, ekonomimizi ve güvenliğimizi savunmak ve bölgesel istikrarı korumak her zamankinden daha önemli" ifadeleri kullanıldı.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARININ TAHTINI SALLAYACAK



İngiltere tarafından yapılan ayrı bir açıklamada, yeni savaş uçağının geliştirilmesine 2024'te başlanmasının ve bu yeni savaş uçağının 2035'te uçmasının beklendiğini duyurdu. Edinilen bilgilere göre 3 ortak farklı teknolojilerle projeye katkıda bulunacak.

İnsansız savaş teknolojilerine yönelik bir girişimden bahsedilen bilgilendirmede, uçağın aynı zamanda pilotsuz da uçabilmesi; gelişmiş sensörler, son teknoloji silahlar ve yenilikçi veri sistemleri gibi bir yetenekler ağıyla geliştirilmesi planlanıyor.

Söz konusu açıklamanın ardından CNN'e göre yeni jet, İngiltere'nin Typhoon savaş uçaklarının ve Japonya'nın F-2'lerinin yerini alacak gibi görülüyor. Yeni program bu üç ülkeye dünyanın önde gelen savaş uçağı üreticisi ABD'nin yardımı olmadan kendi yollarına gitmesini sağlayacak.

Üç ülke de beşinci nesil F-35 hayalet avcı uçağı programının bir parçası. Yeni jetin F-35 programını etkilemesi beklenmiyor.

ABD PLANA DESTEK VERİYOR



Pentagon, Japon Savunma Bakanlığı ile yaptığı ortak açıklamada yeni savaş uçağının geliştirilmesine destek verdi. ABD-Japonya'nın ortak bildirisinde, "ABD, Japonya'nın, bir sonraki savaş uçağının geliştirilmesi konusunda, ülkelerimizin iki yakın ortağı olan Birleşik Krallık ve İtalya da dahil olmak üzere, benzer fikirdeki müttefikleri ve ortaklarıyla yaptığı güvenlik ve savunma işbirliğini desteklemektedir." bilgisine yer verildi.

Bu arada İngiltere-Japonya-İtalya ortak bildirisinde ise, yeni uçağın tüm müttefiklerinin ve ortaklarının savunma programlarıyla entegre olacak şekilde tasarlanacağı belirtildi.

Liderler, GCAP programının "üç ülkenin de üstün savaş havası yeteneklerini tasarlama, sunma ve yükseltme konusundaki egemenlik kabiliyetini destekleyeceğini" söyledi.

Eleştirmenler, ABD'nin askeri teknoloji üzerindeki katı ihracat kontrollerinin bazen F-35 gibi uçak müşterilerinin onları özel ihtiyaçlarına göre, uyarlamak için yapabileceklerini sınırladığını söylüyor.

ABD'DEN 6'INCI NESİL UÇAK HAZIRLIĞI



ABD'nin ayrıca, Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD) programı olarak bilinen altıncı nesil bir savaş uçağı da yapım aşamasında. F-35 ile birlikte dünyanın en iyi savaş uçağı olarak kabul edilen F-22'nin halefi olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yeni uçağın 2030'dan itibaren F-22 savaş uçağının yerini alması bekleniyor.

NGAD programı, Birleşik Krallık-Japonya-İtalya ortak planına benzer amaçlara sahiptir. Bir ABD Kongre araştırma belgesinde ise, "Hava Kuvvetleri, NGAD'ın 2030'dan itibaren F-22 savaş uçağının yerini almasını planlıyor, buna muhtemelen mürettebatlı ve mürettebatsız uçakların bir kombinasyonu da dahil." denilmişti. Ancak şu an itibariyle ABD, NGAD programını tek başına sürdürüyor.

EKONOMİYE KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR



Birlikte çalışmanın faydalarını vurgulayan İngiliz, Japon ve İtalyan liderler yayınladıkları ortak bildiride, "Savunma iş birliğimizi, bilim ve teknoloji iş birliğimizi, entegre tedarik zincirlerimizi derinleştirecek ve savunma sanayi üssümüzü daha da güçlendirecek. Bu program, Japonya, İtalya ve Birleşik Krallık'ta iş ve geçim kaynaklarını destekleyen daha geniş ekonomik ve endüstriyel faydalar sağlayacak." denildi.

Öte yandan programın ekonomiye de katkı sağlaması bekleniyor. Söz konusu İngiliz bildirisi, Pricewater House Coopers tarafından yapılan 2021 analizinin, yeni savaş uçağı programının 2050 yılına kadar yılda yaklaşık 21.000 işi destekleyebileceğini ve ekonomiye tahmini 32,1 milyar dolar (26,2 milyar £) katkıda bulunabileceğini öngördüğünü söyledi.

ÇİN VE RUSYA DA HAREKETE GEÇTİ



Bu arada Çin ve Rusya'nın da altıncı nesil uçak peşinde olduğu düşünülüyor. Çin ve Rusya şimdi beşinci nesil savaş uçaklarını uçuruyor (bunlara örnek Pekin'in J-20 ve J-31 jetleri ve Moskova'nın Su-57'si). Ancak ABD tasarımı F-35'ler, Çin veya Rus uçaklarına eşit veya onlardan daha iyi görülüyor.