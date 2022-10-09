Fenerbahçe'de Arda Güler depremi! Yer yerinden oynadı

Fenerbahçe'nin evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştığı maçta Arda Güler gündem oldu. Sarı-lacivertli birçok taraftar, karşılaşmada Arda Güler'e şans verilmemesine tepki yağdırdı.

ARDA GÜLER YİNE YOK

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde genç yıldız Arda Güler, bu maça da yedek kulübesinde başladı. Jorge Jesus'un Arda Güler tercihi yine tartışma konusu oldu.

TARAFTARLAR ARDA GÜLER İÇİN TEPKİ YAĞDIRDI

Arda Güler için Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Birçok taraftar Jorge Jesus'un Arda Güler'e şans vermediği için eleştiri yağdırdı. Yapılan paylaşımlar sosyal medyada kısa sürede trendlere yükseldi.

SADECE 155 DAKİKA OYNADI

Fenerbahçe'de Arda Güler bu sezon yalnızca 8 resmi maçın yalnızca 1'inde 11'de yer aldı ve yalnızca 155 dakika süre aldı. 17 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 golle takımına katkıda bulundu.

İşte Arda Güler paylaşımlarından bazıları: