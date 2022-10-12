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Fotoğraftaki kanaryayı Fenerbahçeliler bile bulamadı! Üstün zekanı test et: 500 kişiden sadece 10'u görebildi

500 kişiye sorulan optik illüzyon fotoğrafında 10 saniye içerisinde kanaryayı bulan kişilerin üstün zeka testini başarıyla geçtiği iddia ediliyor. Son günlerde popüler olan optik illüzyon görselleri dikkat ve zeka seviyesini oldukça zorluyor. Türkiye'de 500 Fenerbahçe taraftarlarına uygulanan testte sadece 10 kişi kanaryayı bulabildi. İşte zeka ve dikkat isteyen o görsel...

Star Gazetesi12 Ekim 2022 Çarşamba 21:03 - Güncelleme:
Fotoğraftaki kanaryayı Fenerbahçeliler bile bulamadı! Üstün zekanı test et: 500 kişiden sadece 10'u görebildi
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Kanaryalı optik illüzyon fotoğrafı Fenerbahçeli tam 500 taraftara soruldu ve aralarından sadece 10 kişi kuşu görebildi. Dünyada ve Türkiye'de yeni trend haline gelen optik illüzyon görselleri spor camialarına da sıçradı. Optik illüzyon testini hazırlayanlar kanaryayı 10 saniye içinde bulabilenlerin üstün zekalı olduğunu söylüyor. Peki Fenerbahçelileri bile zorlayan bu testte siz o detayları yakalayabilecek misiniz?

KANARYAYI 10 SANİYE İÇERİSİNDE BULUN!

Yapılan optik illüzyon testinde, 10 saniyede kanaryayı bulmanız gerekiyor. Söz konusu görselde dikkat dağıtmak amacıyla ağaç yaprakları kullanıldı. Hemen şimdi aşağıdaki görsele göz atın ve zekanızı test edin...

İŞTE CEVAP... KANARYAYI HALKA İÇİNE ALDIK

10 saniye içerisinde kanaryanın nerede olduğunu bulamadınız mı? Aşağıda verdiğimiz görselde söz konusu kanaryanın nerede olduğunu görebilirsiniz.

Star Gazetesi

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