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Galatasaray'da Christian Luyindama depremi! Kimse bunu beklemiyordu

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christian Luyindama için Fatih Terim ve Burak Elmas yaptığı ikili görüşmede sürpriz bir karar aldı. 7.5 milyon euro bonservisle transfer edilen Christian Luyindama'nın devre arasında takımdan gönderilmesine karar verildi.

Star.com.tr21 Aralık 2021 Salı 10:58 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 10:58
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Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer olan Christian Luyindama'nın bileti kesildi. Sarı kırmızılılarda Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in yaptığı özel toplantıda Christian Luyindama'nın takımdan ayrılmasına karar verildi.

CHRİSTİAN LUYİNDAMA BÜYÜK BEKLENTİLERLE GELMİŞTİ

7.5 milyon euro bonservis ile Belçika kulübü Standard Liege'den Galatasaray'a transfer olan Christian Luyindama 2018-2019 sezonunun devre arasında sarı kırmızılılarla katılmıştı. 17 maçta forma giyen Luyindama başarılı bir sezonu geride bırakmış ve sezon sonunda Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı. Daha sonrası sezonlarda şanssız sakatlıklar geçiren Luyindama bir türlü form tutamadı ve Galatasaray'dan ayrılmanın kapısına geldi.

LUYİNDAMA BELÇİKA YOLCUSU

Formayı bu sezon Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson'a kaptıran Christian Luyindama için sarı kırmızılılar kiralık formülü düşünüyor. Belçika'dan sarı kırmızılılar transfer olan Luyindama için menajerinin kulüp aradığı ve devre arasında Belçika'da bir kulüple anlaşma sağlamak için zemin aradığı öğrenildi.

Star.com.tr

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