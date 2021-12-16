Gerilim tırmanırken bölge halkı diken üstünde! 'Büyük bir savaşın başlamasından korkuyoruz'

star.com.tr 16 Aralık 2021 Perşembe 13:33 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 13:33

Ukrayna ile Rusya destekli ayrılıkçılar arasında artan gerilim, güçlerin kesişim noktasındaki bölge halkını tedirgin ediyor.

Donetsk kentinin kuzeybatısındaki Nevelske köyü, ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasındaki temas hattından sadece üç kilometre uzaklıkta. 7 yıldır süren çatışmalarda harabeye dönen köyün sakinlerinden 5 kişi hariç hepsi ya ölmüş ya da kaçmış.

İsyancılar, Nevelske'yi geçen ay iki kez bombalayarak hedef aldı, köyün 50 evinin 16'sına zarar verdi veya yıkıldı ve kalan bir avuç gergin köylü, ne yapacağını bilmiyor.

Köyün sakinlerinden hayatı boyunca bir süt çiftliğinde çalışan 68 yaşındaki Liudmyla Momot, AP'ye şu açıklamalarda bulundu:

'Ukrayna-Rusya ilişkileri ne kadar kötüyse, biz basit insanlar o kadar acı çekiyoruz. Büyük bir savaşın başlamasından korkuyoruz. İnsanlar korkuyor ve çantalarını topluyor.'

'BU İŞKENCE DAHA NE KADAR SÜRECEK?'

Kocası Dmytro ile birlikte paylaşan 75 yaşındaki Kateryna Shklyar Donetsk'in Ukrayna kontrolündeki batı banliyösü Krasnohorivka'da yaşıyor. Shklyar, '"Savaş istemiyoruz! Bu işkence daha ne kadar sürecek? Korkuyoruz.' diyor.

Ülkenin doğusundaki 2 milyondan fazla insanı evlerinden eden çatışmalarda, 14.000'den fazla insan öldü.

Çatışma başladığında Nevelske'nin nüfusu 286 idi. Şimdi, yıkık köyde kalan beş yaşlı insan, içmek ve yemek pişirmek için yağmur suyu topluyor.

star.com.tr